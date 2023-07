Découvrez la sélection France Bleu Azur des podcasts de votre été

Être jeune dans le Parc National du Mercantour

Les jeunes des vallées des Alpes-Maritimes font découvrir des lieux, des évènements qu'ils apprécient. Cette série de podcasts retrace le quotidien, les souvenirs d'enfance et l'encrage au territoire de jeunes habitants dans les vallées du Parc national du Mercantour . A écouter ICI

Attentat de Nice : les enfants du 14 juillet

Le 14 juillet 2016, un camion fonce sur la promenade des Anglais, tuant 86 personnes dont 15 mineurs. Alors que s’ouvre le procès, David Di Giacomo est allé à la rencontre de ceux dont la vie a été bouleversée par cet attentat. A écouter ICI

Francis Cabrel, sa vie en chanson

« Francis Cabrel, sa vie en chansons » vous propose de découvrir l'histoire qui se cache derrière les 40 titres les plus emblématiques du poète d'Astaffort.

Dans une interview exclusive, enregistrée dans son village du Lot et Garonne, Francis Cabrel dévoile ses secrets de fabrication tout en posant son regard sur notre monde.

Ses succès ont fait de lui l'un des artistes majeurs de la chanson française lui permettant ainsi de nouer une relation privilégiée avec le public francophone. A écouter ICI

Radio Disco, 10 ans de supers tubes

Pendant 10 ans, le disco fait danser le monde. Au début des années 80, le disco a cédé sa place à d'autres courants musicaux. Radio Disco revient sur 10 ans de mégas tubes des géantes et géants du disco.

Pour "Radio Disco", Nora Bédrouni revient sur les 40 plus grands hits du disco. L’auteure, fan de ce courant musical, est allée à la rencontre des stars de l’époque : de George Clinton l’un des protagonistes du disco à Patrick Juvet rencontré avant son décès, en passant par Santa Esmaralda et Leroy Gomez, Nile Rodgers , l’incontournable guitariste du groupe Chic, le membres du groupe Kool and th gang. Tous les grands noms du disco ont répondu présents. A écouter ICI