Découvrez le chantier de la future piscine du centre Cotentin

Les élus du Val-de-Saire, du Valognais et du centre Cotentin étaient invités ce mercredi à visiter le chantier du futur centre aquatique construit à la sortie de Valognes, sur la route de Bricquebec. Un équipement attendu depuis la fermeture de la précédente piscine de la ville victime de fuites importantes. Trois questions au président de l'agglomération du Cotentin sur ce projet ambitieux.

ⓘ Publicité

Comment se déroulent les travaux?

David Margueritte: Le calendrier des travaux est tenu. Nous serons en situation de les terminer fin 2023 pour une ouverture au premier semestre 2024. Nous arrivons désormais très bien à nous projeter dans ce bâtiment qui sera essentiel pour le Cotentin. On reste sur un budget qui était prévu autour de 18 à 19 millions d'euros. C'est un budget important mais qui permet aux habitants de profiter d'un équipement de qualité, aux enfants du territoire d'apprendre à nager et au territoire d'être encore plus attractif. Avec le réseau de transport qui maille le Cotentin, on pourra venir facilement jusqu'à cet équipement central.

Un long couloir vitré permettra d'accéder aux différents vestiaires. © Radio France - Benoît Martin

Dans le contexte actuel, avez-vous des craintes concernant le coût de fonctionnement du centre aquatique?

DM : C'est un équipement dont on a prévu qu'il soit écoresponsable. On l'a voulu comme cela bien avant la crise énergétique puisque le projet a été lancé il y a de nombreuses années. 80% du chauffage sera assuré par une chaudière bois. Les matériaux utilisés sont conformes à ce que l'on peut attendre d'un bâtiment économe en énergie. On sait qu'un centre aquatique a des coûts de fonctionnement mais les choix qui ont été faits permettront de les contenir au maximum.

La salle des casiers sera largement ouverte sur l'extérieur avec vue directe sur les bassins. © Radio France - Benoît Martin

Quelle gestion pour cette piscine?

Le centre sera géré en délégation de service public. Le choix a été fait il y a de nombreuses années déjà. Nous sommes déjà entrain de travailler au choix de la société qui aura la charge de cette gestion.

A travers la structure métallique qui soutiendra le toit du bassin intérieur, on devine déjà l'escalier qui conduira au sommet du toboggan. © Radio France - Benoît Martin