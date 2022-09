Découvrez le parcours de la Garde Républicaine à Belfort ce week-end

Ne soyez pas étonnés de croiser de rutilants cavaliers dans les rues de Belfort, ce week-end. La Garde Républicaine est de retour à Belfort. Elle n'y était plus venue depuis près de 40 ans. Tout cela en parallèle d'Equi-Vauban, événement équestre dont la dernière édition remonte à 2019.

Deux jours de célébration

Les festivités commencent officiellement à 18h samedi avec un spectacle équestre et des animations sur la place d'Armes, suivies d'une aubade de la fanfare de la Garde Républicaine, qui se produira à pied. C'est également samedi qu'arriveront une centaine de cavaliers venus de toute la région, qui accompagneront le défilé de la Garde. Une bonne partie d'entre eux porteront des costumes de chevaliers de Vauban, style d'Artagnan, avec des chasubles, des chapeaux à plumes. Ils installeront leur campement dans les Douves de la vieille ville, pour tout le week-end.

Le grand défilé a lieu dimanche à Belfort. 32 gardes et 23 chevaux sont attendus. Départ des Douves à 10h pour faire une boucle dans la vieille ville et le centre-ville, en passant notamment par la place d'Armes, le Faubourg de France et la préfecture (voir plan ci-dessous). "Durant la parade, la circulation sera ralentie", précise la mairie de Belfort. Des perturbations sont prévues sur les lignes 1, 2, 4 et 5 d'Optymo, le dimanche matin, entre 10h et midi.