Nuit européenne des musées 2017 : le programme près de chez vous

C'est la 13e Nuit européenne des musées ce samedi soir. Plus de 3.000 musées participent à la manifestation en Europe, dont environ 1.300 en France. Au total, deux millions de visiteurs sont attendus. Découvrez le programme complet de l'événement près de chez vous.

Visites à la lampe torche, parcours ludiques, ateliers, projections, dégustations, spectacles vivants : de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes partout en France et en Europe ce samedi soir jusqu'à minuit environ, à l'occasion de la 13e édition de la Nuit européenne des musées. Une formidable occasion de découvrir le patrimoine d'une façon inédite et de changer de point de vue sur les musées.

Parmi les animations les plus originales : au Havre, par exemple, le MuMa - Musée d'art moderne André Malraux propose de "se glisser dans la peau d’un candidat aux élections pour une séance photo décalée à la façon de Pierre & Gilles". Le musée du Louvre-Lens organise une site-enquête sur les pas d’un faussaire, dans l’exposition "Le Mystère Le Nain".

A Toulouse, une performance sonore et musicale sera menée dans le cadre de l’exposition "Autour du Nouveau Réalisme" aux Abattoirs - musée d'art moderne et contemporain. En Nouvelle-Aquitaine, le Musée national et Domaine du Château de Pau propose un parcours sonore et lumineux depuis les collections permanentes, à travers les jardins et jusqu'à l'exposition de photographies d’enfants "L'air de famille". En Corse, à Corte, un ciné-concert "Romanetti ou le roi du maquis" se tient ce samedi soir.

Les participants sont invités à partager leur expérience sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) avec le hashtag #NDM.