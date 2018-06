L'édition 2018 de la Félibrée de Saint-Cyprien, en Dordogne, démarre ce vendredi et se termine dimanche. Découvrez le programme complet ci-dessous.

Comme chaque année, les rues du petit village de Saint-Cyprien seront noires de monde. La 99ème Félibrée démarre ce vendredi avec un programme chargé.

Vendredi 29 juin

Les hostilités démarrent ce vendredi soir avec un spectacle des écoliers du Pays de Saint-Cyprien. Le concert aura lieu à 18h sur la scène de la cour d'amour.

La soirée se poursuit sur la scène de la cour d'amour par un bal trad du duo Peuch Delteil. Cela débutera à 19h30. Dès 21h, le groupe Peiraguda organisera un concert sur la scène de la Félibrée. L'entrée payante coûte 15 euros.

Une grande partie du centre-ville sera inaccessible pendant la Félibrée 2018. - Capture d'écran

Samedi 30 juin

Les mélomanes pourront s'essayer à l'accordéon, la cornemuse et la vielle grâce à un stage de musique et de danses traditionnelles entre 10h et 12h.

Les rues seront fermées dans le centre-ville à partir de 12h30 et les commerçants et producteurs locaux proposeront des repas grâce à des stands installés en ville.

Dès 15h, le concours de chant et de poésies Cant'Oc et Cont'Oc se déroulera sur la scène de la cour d'amour. Puis suivra, à partir de 17h, une démonstration de bourrée à trois temps.

La soirée sera animée notamment par Rémi Geffroy et un concert de Nadau sur la scène de la Félibrée dès 21h. Là encore, l'entrée payante : 20 euros en plus des 3 euros d'entrée à la Félibrée.

Dimanche 1er juillet

Le centre-ville sera fermé à la circulation toute la journée. La messe en occitan sera célébrée à partir de 9h30. Le midi, les grandes tablées seront déployées pour la taulada. Le repas coûte 26 euros.

La musique va résonner tout l'après-midi avec des concerts dès 15h sur la scène de la cour d'amour. Le feu d'artifice clôturera ces trois jours de célébration. Le spectacle pyrotechnique démarrera à 23h.

