Découvrez le programme de la Saint-Vincent-Tournante 2020 de Gevrey-Chambertin

La grande Saint-Vincent tournante de Bourgogne aura lieu les 25 et 26 janvier prochains, en 2020. Comme chaque année, la grande fête vigneronne de Bourgogne rassemblera les amateurs de bons crus, pour cette édition ce sera à Gevrey-Chambertin, en Côte-d'Or. Découvrez le programme avec France Bleu !

Le château et les vignes de Gevrey-Chambertin.

Gevrey-Chambertin, France

Après un détour par Vézelay, dans l'Yonne, l'an dernier, la Grande Saint-Vincent-Tournante revient en Côte-d'Or en 2020. La célèbre grande fête du vin bourguignon aura lieu à Gevrey-Chambertin, les 25 et 26 janvier prochains. Demandez le programme...

Samedi 25 janvier

7h45 : Départ du défilé à la Tonnellerie Rousseau en présence d'une centaine de société vigneronne, arborant leurs bannières et leurs Saints Patrons. Ce cortège de 400 personnes défilera dans le village de Gervrey-Chambertin, sur un parcours de 5km. Il sera emmené par le Char du Roi Chambertin et suivi, en musique, par l’Harmonie Municipale de Gevrey-Chambertin, la Fanfare de Quétigny et la Garde Impériale de Dijon.

9h : Cérémonie solennelledevant la Stèle aux morts de la Marbrerie Gouroux – Place des Marronniers.

10h : Cérémonie religieuse à l’église Saint-Aignan et à la chapelle Sainte-Famille.

11h45 : Intronisations de vignerons par la Confrérie des Chevaliers du Tastevin.

11h – 17h : Ouverture des caveaux pour une dégustation des cinq millésimes "Cuvées Saint-Vincent" dans 14 caveaux du village.

Dimanche 26 janvier

10h – 17h : Ouverture des caveaux de dégustation.

11h – 12h : Grande parade de 100 Cuivres menés par Thierry Caens.

Les artistes

Tout le week-end, la Grande saint-Vincent-Tournante sera animée par des groupes folkloriques :

The Dukes, un groupe dijonnais de Ukulélé

Lumema, une artiste féérique

Les Tontons Bringueurs Orchestra

Elefanf’U

Singallmusic.

Le week-end sera aussi animé par des artistes de Live Painting : Laurent Besso, dessinateur, Atom’art Stencil, Pegaz,Dimitri Chaffotte....