Découvrez le programme du Festival de Loire 2021 à Orléans

Le Festival de Loire 2021 débute ce mardi 22 septembre à Orléans dans le Loiret. Parmi les temps forts de cette 10e édition qui se terminera le dimanche 26, le concert d'ouverture de l'Orchestre symphonique d'Orléans et le spectacle pyrotechnique de samedi soir avant la parade des bateaux dimanche.

Pour sa 10e édition, le Festival de Loire se déroulera du mercredi 22 au dimanche 26 septembre à Orléans. Pendant ces cinq jours, la ville va vivre au rythme du fleuve sur les quais de Loire avec de nombreuses animations destinées à mettre en valeur les mariniers et leurs embarcations ; balades en bateaux, démonstrations de savoir-faire et de navigation, histoire de patrimoine fluvial ou encore gastronomie. Mais le Festival de Loire, c'est aussi des concerts et des animations en ville, découvrez le programme des festivités prévues.

Les temps forts de cette 10e édition

La mairie d'Orléans, organisatrice, ne fixe pas d'objectif en termes de fréquentation, sachant que lors de la dernière édition en 2019, 700.000 visiteurs avaient été recensés (chiffres Ville). Le Festival de Loire sera lancé le mercredi 22 septembre à 10h00, les bateaux en provenance de l'amont et l'aval devraient arriver en fin de matinée et naviguer en flottille tout au long de l'après-midi, comme tout au long du festival. L'inauguration officielle est prévue à 17h30.

Les premiers bateaux sont arrivés par la route, lundi 13 septembre, en prévision du Festival de Loire 2021, sur les bords du fleuve à Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

Au total, 220 bateaux et 700 mariniers seront présents. A noter qu'une vingtaine de bateaux proviendront des six pays invités pour l'anniversaire du festival de Loire (né en 2005) : Portugal, Pays-Bas, Italie, Pologne, Espagne et Angleterre. Les premiers bateaux, qui arrivent par la route sur des camions, ont commencé à arriver sur les quais de Loire à Orléans ces derniers jours.

Un grand concert en plein air de l'orchestre symphonique d'Orléans

Parmi les événements qui devraient marquer cette 10e édition, le concert de l’Orchestre Symphonique d’Orléans le mercredi 27 à 22h sur la scène du ponton. L'ensemble interprètera "Impressions de Loire" de Thibaut Vuillermet avec une projection sur grand écran de ce film dédié au fleuve royal. Le jeudi soir, ce sont les Hawaiian Pistoleros et Malted Milk qui se produiront sur cette même scène du ponton.

Spectacle pyrotechnique samedi soir

Le point d'orgue du Festival de Loire 2021 sera sans doute le spectacle pyrotechnique du samedi 25 septembre. A partir de 22h30, le public pourra suivre cet hommage au fleuve depuis les berges, le spectacle qui rassemble chaque année des centaines de personnes. Enfin, en clôture de cette 10e édition, la grande parade pavoisée sur la Loire prendra le départ le dimanche 26 septembre à 15h30.

Cette édition se tient en pleine quatrième vague de l'épidémie de Covid-19. Des règles sanitaires strictes seront donc appliquées sur le site du Festival : le pass sanitaire sera exigé pour les plus de 18 ans et sera contrôlé dans les cinq points d'entrée, tandis que le port du masque sera obligatoire, avec application d'une jauge de 50.000 personnes maximum sur site en même temps, selon les organisateurs.

Le programme détaillé du Festival de Loire 2021

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du Festival de Loire.