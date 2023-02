Découvrez le roller derby avec les Rabbit Skulls d'Avignon

France Bleu Vaucluse vous fait découvrir un sport que vous ne connaissez peut-être pas : le roller derby. Ces 4 et 5 février 2023, la première étape du championnat de France de Roller Derby - Nationale 2 en zone sud-est se déroule à Avignon au gymnase Philippe de Girard. Le programme des rencontres est ici.

Le roller derby : qu'est-ce que c'est ?

Le roller derby est un sport qui se pratique en patins à roulettes quads (avec quatre roues disposées en deux rangées de deux roues non alignées). "Le principe de base c'est qu'on a une piste en anneau. Et sur cette piste, les deux équipes se rencontrent. Dans chaque équipe, il y a quatre défenseuses (les bloqueuses) et une attaquante (la jammeuse). Pour marquer des points, la jammeuse doit rentrer dans la défense adverse, percer la défense", explique Vincent, le coach des Rabbit Skulls (crânes de lapins en français), l'équipe de roller derby à Avignon.

Ça vient d'où ?

Le roller derby est un sport de contact venu des Etats-Unis. "C'est un vieux sport dans les années 20 qui s'est perdu dans les années 70 car jugé trop spectaculaire, un peu comme le catch. Et finalement dans les années 2 000 il y a un groupe de féministes punk rock qui a repris ce sport en faisant de vraies règles pour les femmes, par les femmes. On est plus sur du patinage artistique, on sort de notre zone de confort", raconte Mélanie ou "Amour Haine" de son nom de joueuse au sein des Rabbit Skulls. Féminisme, contact, mais aussi respect font d'ailleurs partie des valeurs de ce sport.

Qui peut faire du roller derby ?

"Tout le monde", assure le coach. "Mais globalement il faut une bonne préparation physique parce que l'impact ça demande du gainage. Et ensuite c'est lecture de jeu et stratégie. Pour ce qui est du patinage, il y a des joueuses qui arrivent avec zéro notions et elles ont appris et maintenant on ne s'en rend plus compte."

Ce sport s'adresse aux hommes et aux femmes. Il y a d'ailleurs aussi une équipe masculine à Avignon. Si ça vous intéresse vous pouvez contacter le club à cette adresse : accueil.rabbitskulls@gmail.com ou sur les réseaux sociaux. Les entrainements sont le mardi de 19h30 à 22h et le jeudi soir de 20h à 22h.