Découvrez les 14 nouveaux artistes qui seront au V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne en août

La programmation de la troisième édition du V and B Fest' s'étoffe. L'évènement aura lieu du 25 au 27 août 2023 au domaine de La Maroutière à Château-Gontier-sur-Mayenne. Quatorze nouveaux artistes viennent d'être dévoilé par les organisateurs ce jeudi.

ⓘ Publicité

Ce sera sûrement un grand moment de fête intergénérationnel : Louise Attaque sera sur scène pour chanter ses tubes et ses nouveaux morceaux. La bande de Gaëtan Roussel a fêté ses 25 ans de carrière en 2022.

La jeune génération sera aussi bien présente en Mayenne. Le Belge Pierre de Maere, révélation masculine des dernières Victoires de la musique, rejoint l'affiche avec Adé, ex-chanteuse de Thérapie Taxi. Leurs premiers succès Un jour je marierai un ange et Tout savoir ont marqué l'année 2022.

De l'électro, du rap et du punk celtique

Les rappeurs Disiz et Lujipeka seront aussi de la partie, ils rejoignent la star belge Damso. Derrière DJ Snake, l’Australien Timmy Trumpet et les Français Agoria et NTO raviront les fans d'électro.

Les autres noms dévoilés : Knuckle Head, Rakkon, Kalika, The Exploited, The O’Reillys and the Paddyhats et

Tiken Jah Fakoly.

Les horaires de passages par jour des artistes seront dévoilés ce vendredi midi, en même temps que la mise en vente des pass un et deux jours.