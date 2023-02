Découvrez les 51 premiers artistes programmés au festival du Cabaret Vert 2023 !

Le festival du Cabaret vert a levé le voile sur une partie de sa programmation ce mercredi 1er février. 51 premiers noms sont annoncés pour la 17ème édition qui se tiendra du 17 au 20 août à Charleville-Mézières.

Calvin Harris, "le nouveau roi de l'electro-pop"

Parmi les Djs les plus doués de sa génération, Calvin Harris fera Coachella en avril... et Charleville-Mézières en août ! Abonné aux charts, l'Ecossais a acquis une dimension mondiale en collaborant avec Rihanna. Depuis, il multiplie les hits. 4 de ses titres ont été visionnés plus d'un milliard de fois sur internet.

The Chemical Brothers, la tournée des 30 ans

30 ans que les pionniers du big beat envoient du lourd. En 2015, The Chemical Brothers avaient déjà fait disjoncté le Cabaret Vert, au point que leur set avait été interrompu par une panne d'électricité. Originaire de Manchester, ville jumelée avec Charleville-Mézières, le duo britannique remettra le couvert en août.

Cypress Hill, légendaires

Eux aussi sont des pionniers, mais du hip-hop. Et eux aussi ont déjà foulé la scène du Cabaret Vert en 2017 . Maîtres de leur sujet, Cypress Hill s'amuse à fusionner un hip-hop à la scansion percutante avec le reggae, le heavy-metal ou l'electro...

Damso, poids-lourd du rap francophone

Depuis son dernier passage au Cabaret Vert en 2018, Damso s'est encore un peu plus affirmé comme un taulier de la scène rap francophone. Après Nekfeu, Vald, Orelsan, Damso manquait à l'appel. Après une tournée sold-out en 2022 (dont 4 dates à l'Accor Arena), le Bruxellois entame une tournée des festivals qui passera donc par Charleville.

Lomepal, des mots qui touchent

En 2020, le coronavirus a eu raison du Cabaret Vert qui devait accueillir Lomepal, "l'homme pâle" pour ses potes. C'est fort d'un troisième album, "Mauvais ordre", sorti en septembre 2022, que le rappeur français balancera ses textes incisifs sur la plaine de la Macérienne.

Yungblud, poète engagé

Yungblud porte l'engagement en bandoulière. La transidentité, les minorités ethniques, la santé mentale... Le Britannique ne recule devant aucun sujet de société. En 2020, 500 000 internautes suivent son concert 'anti-coronavirus'' en direct sur sa chaîne Youtube.

Juliette Armanet, le dernier jour du disco ?

Album révélation des Victoires de la Musique 2018, Juliette Armanet a plié le game en signant un hymne de libération post-Covid, "Le Dernier jour du disco". Une digne héritière de Michel Berger, Véronique Sanson, France Gall...

PLK, l'ascension en flèche

Auteur de ses premiers textes à 9 ans, de ses premiers enregistrements à 13 ans, PLK a déboulé à vitesse grand V sur la planète rap francophone, en y déposant des mélodies bien senties. À 25 ans, il vient de proposer à ses fans, moyennant finance, de participer à la production de son prochain album.

Dropkick Murphys, du punk irish

Il faudrait que le Cabaret Vert se mette à servir de la Guinness (ou de la Murphy's), avec modération bien sûr, pour apprécier l'énergie punk des musiques celtiques d'inspiration irlandaise de ce groupe des Etats-Unis qui tourne depuis 1996. Ca va sauter, ça va danser, ça va bouger !

Turnstile, le retour du hardcore

Formé à Baltimore en 2010, les Américains de Turnstile ont redonné des lettres de noblesse au bon vieux punk hardcore.

Hamza, sincèrement

Le rappeur belge viendra au Cabaret Vert avec un nouvel album, "Sincèrement", dont la sortie est prévue le 17 février. On y trouvera un featuring avec Damso sur le titre "Nocif". On ne sait pas encore si les deux artistes se produiront le même jour à Charleville-Mézières mais pourquoi pas un petit duo sur scène.

... et la liste est encore longue !

40 autres artistes ont été annoncés (et ce n'est qu'une première salve). Zola, 070 Shake, Ashnikko, The Blessed Madonna, Dinos, Soolking, Scarlxrd, Apashe, Honey Dijon, Biga*Ranx, High & Fines Herbes, Sleafords Mods, Wolfmother, Enhancer, Viagra Boys, Amyl & the Sniffers, Paula Temple, Skip the Use, The Selecter, Overmono, Fishbach, Flohio, Rise of the Northstar, Sherelle, Kennyhoopla, Skin on skin, Rime Simone, Landmvrks, Bob Vylan, Lithium, Ten56, Hannah Grae, Eris Drew B2B Octo Octa, Train Fantome, Ditz, Tygapaw, Thumpasaurus, Grove, Lambrini Girls et Belaria seront aussi de la partie.

