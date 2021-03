VIDÉOS - Découvrez les huit projets pour profiter de la Loire autrement à Nantes

Voilà les huit projets retenus par Nantes métropole pour nous faire profiter de la Loire à la fois pour nos déplacements, nos loisirs et le plaisir de nos papilles.

Nantes métropole a dévoilé ce vendredi les huit lauréats de son appel à projets Flots pour "faisons de la Loire un lieu de mobilité et de service". L'objectif est de valoriser le fleuve qui traverse l'agglomération sur 47 kilomètres grâce à des projets en lien avec les déplacements, les loisirs et la gastronomie. On pourra commencer à en profiter dès cette année.

Des croisières gourmandes et commentées

C'est ce que va proposer la compagnie du vignoble nantais à bord de sa navette panoramique de 75 places. Les passagers pourront goûter les produits de la région et, en plus de la balade sur la Loire, suivre des visites virtuelles via des écrans.

Faire le tour de l'île de Nantes

À bord du "Passe-partout", au départ de Chantenay pour découvrir la ville depuis le fleuve.

Des croisières insolites

Sur la Loire et l'Erdre avec les bateaux de Green river et leur toit solaire.

Un food truck flottant

Autrement, un food boat avec des plats à base de poissons de Loire. Il sera itinérant et s'arrêtera à différents niveaux de la Loire, en fonction des événements.

Des marchés le long de la Loire

Et des expositions, proposés par l'Odyssée artisanale et sa gabarre.

Des croisières fluviales

Avec des thématiques variées sur l'histoire, la cuisine, le sport ou encore l’architecture.

Du vélo au bateau

Détours en Loire proposera des balades à bord d'une toue accessible aux personnes à mobilité réduite. Il sera possible d'y embarquer depuis l'itinéraire de la Loire à vélo à Mauves-sur-Loire.

Des taxis sur la Loire

À bord de bateaux qui pourront être équipés d’une voile gonflable pour améliorer leur propulsion et diminuer l’impact sur l'environnement.