PHOTOS | Découvrez les adorables bébés ours nés au Parc animalier de Sainte-Croix cet hiver

Les deux bébés ours ont été pesés, pucés et vermifugés lors de leur tout premier examen médical

Elles n'ont pas encore de nom... Mais on sait désormais que ce sont deux petites femelles. Deux petites ourses noires sont nées le 4 février dernier au parc de Sainte-Croix à Rhodes. Les bébés ont donc maintenant deux mois et ont passé, ce mardi, leur tout premier examen médical. La maman, Willow se porte bien. Le papa, Arthur, n'a pas encore rencontré ses deux petits. Le couple se sent visiblement très bien dans le parc animalier mosellan, puisqu'il avait déjà donné naissance, il y a deux ans, à Carolina et Dakota.

Un examen qui doit être le plus rapide possible

Ce premier examen médical est une opération préparée en amont, et qui doit durer le moins longtemps possible, pour ne pas perturber les bébés comme leur maman. C'était la première étape : attirer Willow un peu à l'écart, pour aller chercher les petits. A part un petit couinement, les deux bébés restent parfaitement calmes, un peu tremblotants dans les bras des vétérinaires comme Camille : "On a regardé leurs dents, leurs yeux. On a déterminé leur sexe : ce sont deux petites femelles. On a fait leur première pesée et on les a identifiées grâce à une puce électronique, qui permettra de savoir qui est qui, tout au long de leur vie". Des photos ont aussi été prises pour repérer leurs différences : "Au niveau de la tête, l'une est plus claire au niveau des yeux et du museau. C'est ce qui va nous permettre de les identifier au premier coup d'œil", continue Camille.

Les deux bébés ont été pesés pour la première fois : ils pèsent environ 4 kilos chacun. © Radio France - Julie Seniura

A deux mois, les oursonnes ont déjà bien grandi : environ 4 kilos chacune. Elles ne pesaient que quelques centaines de grammes à la naissance. A peine dix minutes plus tard, l'examen est terminé : les oursonnes retrouvent leur tanière, et leur maman, "qui va les lécher pour faire partir l'odeur des soigneuses qui les ont tenu dans leurs bras", explique Anthony Kohler, le directeur zoologique du parc. Willow est restée à bonne distance, mais a observé toute la scène ! Mais elle ne semble pas affolée par le fait d'avoir été éloignée de ses petits. "Il y a une vraie relation de confiance qui s'est installée entre Willow et l'équipe animalière. Pour moi, le plus beau moment, c'est quand on rouvre la trappe, qu'elle retrouve ses petits et qu'elle ressort au bout de quelques secondes en voyant que tout va bien. Et elle va chercher à manger !"

Willow est une ourse géniale, très cool. Si toutes les ourses pouvaient être si calmes !

Des oursons visibles fin avril ou début mai

Les soigneurs attendent encore un peu avant de leur attribuer un prénom : "L'équipe va apprendre à les connaître un peu, et en fonction de leur tempérament et des thématiques choisies par le parc, on leur donnera un nom", raconte Anthony Kohler.

Les oursons seront visibles du public fin avril ou début mai. © Radio France - Julie Seniura

Les petites oursonnes seront à voir fin avril début mai, dans un enclos spécialement aménagé pour que les autres ours, et notamment leur papa Arthur, s'habituent à elles. "C'est elles qui nous montreront quand elles seront prêtes", explique Clément Leroux, le directeur de la communication du parc animalier de Sainte-Croix. "Elles vont progressivement s'acclimater à l'extérieur, à leur territoire, elles vont pouvoir sentir les autres ours, et grandir. Quand elles seront suffisamment costaudes, elles pourront rejoindre les autres ours, probablement l'hiver prochain".

Plusieurs centaines de naissances d'autres espèces sont attendues d’ici cet été au parc animalier de Sainte-Croix. Déjà plusieurs mouflons sont nés ces dernières semaines.