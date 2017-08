Découvrez les coulisses de l'hippodrome de La Teste-de-Buch

L'hippodrome de La Teste s'ouvre aux visiteurs tous les mercredis matin de l'été. A la découverte des coulisses d'un champ de course ...

Cet été les touristes sont invités à découvrir l'envers du décor de l'hippodrome. Christelle, guide à l'office de tourisme de La Teste, les accompagne pour un tour complet des installations : piste, boxes des chevaux, vestiaires des jockeys, tour des commissaires de course ...

Les visiteurs peuvent suivre une séance d'entraînement des pur-sang au plus près de la piste et observer l'intimité des chevaux et de leurs soigneurs. La visite à lieu tous les mercredis matin de 9h30 à 11h. Réservations obligatoire auprès de l'office de tourisme de La Teste au 05 56 54 63 14