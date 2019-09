Découvrez les coulisses de la ville de Bayonne pendant les Journées européennes du Patrimoine

Pour cette 36e édition des Journées européennes du Patrimoine (les 21 et 22 septembre), la ville de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) vous propose de découvrir les coulisses des lieux que vous fréquentez au quotidien. Sans oublier les traditionnelles expositions, projections et conférences.

Bayonne, France

"Je lance le défis aux visiteurs de cocher toutes les cases des lieux à visiter en deux jours", plaisante Sophie Castel adjointe au patrimoine. Pour cette 36e édition des Journées européennes du Patrimoine, les 21 et 22 septembre, la ville propose, entre autres, de découvrir l'envers du décors de certains bâtiments de la ville. Voici quelques idées :

Le Stade Jean-Dauger

Pendant ce weekend, vous pourrez visiter les coulisses du stade Jean-Dauger "tel que vous ne l'avez jamais exploré", prévient la ville. Une visite gratuite pour découvrir les détails et l'histoire du parc des Sports. Départs de visite le dimanche 22 septembre à 15h, 16h et 17 h. Vous pouvez vous inscrire au 05 59 46 61 59.

La Luna Negra

Le samedi et le dimanche cette fois vous pourrez visiter La Luna Negra, café théâtre fondé en 1996. Une visite gratuite, et animée par la Mission Ville d'art et d'histoire de la Ville de Bayonne.

Le Château Vieux

Depuis 2013, la visite du Château Vieux, au cœur de Bayonne, est interdite au public pour limiter les risques d'attentats. Le lieu est aujourd'hui réservé à la restauration des officiers du 1er RPIMA de Bayonne. Tous les midis, une centaine de personnes débarquent dans les pièces du châteaux pour déjeuner devant des tableaux historiques. Pendant la visite guidée d'une heure, vous pourrez découvrir cette forteresse du 12e siècle, gratuitement, le samedi 21 et le dimanche 22 septembre.

L'interieur du Château Vieux à Bayonne © Radio France - Nina Valette

Le Centre aquatique des Hauts de Bayonne

Comment fonctionne la piscine ? Pour le savoir, il faut vous inscrire au 05 59 46 61 59 pour assister aux visites guidées de la galerie technique de la piscine de Bayonne. Une déambulation gratuite pour découvrir les coulisses du Centre Aquatique avec la Direction des Sports de la Ville.

Les Arènes

Parmi les visites incontournables, vous pourrez pousser les portes de la Plaza de Toros bâtie en 1893, pour découvrir les nombreux secrets des Arènes de la Ville. Rendez vous samedi à 11 heures, Allée des Fleurs, devant le taureau de pierre.

Le Lycée Paul-Bert

Et pourquoi pas retourner au lycée ? Le lycée des Métiers Paul-Bert est un lieu chargée d'histoire. Il faut dire que c'était un ancien hôpital militaire. Alors pour l'occasion, les lycéens proposent de faire découvrir leur établissement scolaire lors de visites guidées gratuites le samedi et le dimanche. Départs de visite à 10h, 11h, 14h et 15h.

Sur le grand écran

Mais ces Journées européennes du Patrimoines sont aussi l'occasions d'assister à des projections de films comme "10 ans de fêtes du petit-Bayonne de 1971 à 1981" au Musée Basque et de l'histoire de Bayonne le vendredi 20 et le samedi 21 à 19 heures.

Une séance de cinéma en plein air gratuite, aura lieu le samedi 21 septembre à 20h30. Le public pourra voir ou revoir Retour vers le futur. La veille, à la même heure, Cyrano de Bergerac sera projeté toujours à Carreau des Halles.

Et pourquoi pas des expositions ?

Le Muséum d'histoire naturelle, la Médiathèque du centre ville ou encore le Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays-Basque vous propose aussi différentes expositions et collections à découvrir.

Et les péñas dans tout ça ?

Cette année, du 20 au 22 septembre, des artistes du Pays Basque, des Landes ou amoureux de notre région exposent dans les péñas de la ville. Encore une fois, l'entrée est gratuite. Ouvrez bien les yeux.