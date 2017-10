Découvrez les entrailles d'Orléans lors de la journée nationale de la spéléologie

Ce dimanche 8 octobre marque la journée nationale de la spéléologie. De 9 à 17 heures, deux lieux souterrains peuvent être visités à Orléans. L'emplacement exact est tenu secret jusqu'à la dernière minute. L'occasion de voir la ville autrement et aussi de découvrir une activité encore méconnue.

Les clubs de spéléologie du département célèbrent la 16ème édition de la journée nationale de cette activité aujourd'hui. Au programme cette année : la visite de deux lieux interdits au public dans Orléans. Pour l'instant, peu d'indications ont fuité sur l'emplacement exact de ces mystérieux souterrains. Pour connaître l'adresse, il faut s'inscrire au gymnase Jeanne-d'Arc, entre 9 et 17 heures.

Philippe Buisson, membre du club de spéléologie d'Orléans ne dévoile que quelques indices sur les lieux qui pourront être visités. "Ce sera une carrière et un vestige de fortification." Les visiteurs pourront observer dans la carrière "des restes de l'activité d'antan, raconte Philippe Buisson. De l'extraction de la pierre jusqu'à des usages plus récents au cours de la dernière guerre en passant par le stockage de barriques de vin ." Dans le vestige de fortification, on pourra voir l'emplacement du stockage de munitions et celui d'où étaient tirés les canons.

La spéléologie, une activité encore méconnue

Cette journée est aussi l'occasion pour les spéléologues de faire découvrir leur passion. Elle souffre d'un grand manque de notoriété d'après Philippe Buisson. "La spéléologie est une activité assez confidentielle. La fédération compte 7 500 licenciés en France et une cinquantaine dans le département. C'est une activité qui peut faire un peu peur aux gens qui s'imaginent qu'on est confinés, qu'on ne respire pas et que tout est étroit et glacial mais pas du tout." La spéléologie est en fait très variée assure le spécialiste : "C'est sportif mais aussi scientifique puisque ça permet aussi de contribuer à la connaissance de la circulation des eaux souterraines et on peut aussi faire de la topologie de carrières, etc."

Pour profiter de ces activités, il faut s'inscrire entre 9 et 17 heures au gymnase Jeanne-d'Arc d'Orléans. Les visites durent 30 à 40 minutes. Il est nécessaire d'avoir "une certaine aisance physique pour participer parce qu'il va falloir descendre et monter un escalier d'une cinquantaine de marches et une échelle", précise Philippe Buisson. Les lieux sont accessibles aux enfants de plus de 6 ans mais ne le sont pas aux personnes à mobilité réduite.