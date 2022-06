Découvrez les lauréats 2022 du Prix Philippe Chaffanjon

Pierre Haski, président du jury, et Dany Laferrière, président d’honneur, remettent ce jeudi le Prix Philippe Chaffanjon 2022 à deux lauréats : un reportage radio tourné au Liban sur les employées de maison africaines et un reportage multimédia sur la multiplication des enlèvements en Haïti.

Sur une cinquantaine de candidats, le Prix Philippe Chaffanjon a récompensé cette année "Liban : le calvaire des employées de maison africaines", un reportage radio réalisé par Noé Pignède pour RFI, et "Enlèvement en Haiti : Piégés par la peur", un reportage multimédia réalisé par Milo Milfort pour Enquet’Action. Les deux reportages sont à retrouver sur le site du Prix Philippe Chaffanjon.

"Dans le fracas du monde, le journalisme est au rendez-vous pour raconter, montrer, décrypter… Le jury du Prix Chaffanjon a choisi cette année de mettre en valeur des récits d’hommes et de femmes victimes de systèmes de violence et d’exploitation systématiques. C’est l’honneur du journalisme de mettre dans la lumière des situations qui resteraient autrement dans l’ombre. En 2022, c’est plus que jamais indispensable", explique Pierre Haski, président de Reporters Sans Frontières, auteur de la chronique Géopolitique sur France Inter et président du jury cette année. C'est lui qui remettra le prix aux lauréats ce jeudi à la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris, en compagnie de Dany Laferrière, président d’honneur, Sibyle Veil, PDG de Radio France et de Camille Chaffanjon, présidente du fonds de dotation Philippe Chaffanjon

"Liban : le calvaire des employées de maison africaines"

Ce reportage radio de Noé Pignède raconte le système de la Kafala, au Liban, qui permet depuis les années 1970 l’exploitation de centaines de milliers d’employées de maison asiatiques et africaines, peu payées et corvéables à merci. Elles seraient aujourd'hui plus de 300.000 pour 5 millions d'habitants. Ce système d'importation de main d’œuvre à bas prix est institutionnalisé au pays du cèdre.

Par extension, le terme "Kafala" est aussi devenu la manière de dénommer ces femmes étrangères qui travaillent dans des familles libanaises, souvent sept jours sur sept, une quinzaine d'heures par jour, pour quelques centaines de dollars par mois. Des travailleuses qui, depuis la crise économique au Liban, ne sont souvent même plus payées. Beaucoup rêvent désormais de rentrer au pays, épuisées par la maltraitance, les violences et le racisme qu'elles subissent au quotidien.

Enlèvement en Haïti : Piégés par la peur

Ce reportage multimédia de Milo Milfort raconte la multiplication des cas d'enlèvements dont les les Haïtiens sont témoins et victimes depuis décembre 2019. L'expansion de ce phénomène est sans précédent, la panique collective : n'importe qui peut être enlevé n'importe où. Comment vivre dans un état de peur permanent ?

Le jury de l'édition 2022

Le jury de cette huitième édition Prix Philippe Chaffanjon, présidé par Pierre Haski, a réuni Matthieu Aron (L’Obs), Florence Aubenas (Le Monde), Alexandre Brachet (UPIAN), Charlotte Chaffanjon (Libération), Jacques Expert (auteur), Guillemette Faure (Le Monde), Olivier Geay (RTL), Jean-Pierre Dorian (Sud Ouest), Isabelle Labeyrie (France Info), Franck Moulin (BFM), Patrick de Saint-Exupery (auteur et journaliste), Fanny Stenneler (France 2).