PHOTOS : Découvrez les lieux du Berry retenus pour le loto du Patrimoine

Une maison de l'Indre et une autre du Cher ont été choisies pour l'édition 2022 du loto du Patrimoine. Voici à quoi elles ressemblent et (une partie) de leurs histoires !

Au total, 100 sites ont été retenus pour ce loto du Patrimoine, un par département. Dans l'Indre, il s'agit d'un ensemble de deux maisons, nommé la "Maison « Auclert Descottes", à Argenton-sur-Creuse. Dans le Cher, c'est la Maison Dubois, à Sancerre, qui a été sélectionnée.

À Argenton-sur-Creuse, un site typique

Le lieu sélectionné à Argenton-sur-Creuse est un exemple du décor de carte postale de celle que l'on surnomme "la petite Venise du Berry" : une maison qui surplombe la Creuse.

Les deux maisons concernées par le Loto sont celles sur la gauche. - Photo prise le propriétaire de la maison. Droits réservés.

Ces deux maisons côte à côte (à gauche sur la photo ci-dessus) ont été construites pour la famille Auclert-Descottes au 18e siècle. Le père a fait construire une des bâtisses. Et plus tard le fils, Jean-Baptiste Auclert Descottes, maire d'Argenton-sur-Creuse et député du Tiers-Etat, a fait bâtir l'autre. Les bâtiments ont donc une riche histoire.

"L'intérêt pour cet ensemble de maison est aussi patrimonial pour son emplacement" détaille Laurence Fraissignes, déléguée départementale de la Fondation du Patrimoine dans l’Indre. "Les bords de Creuse sont classés. Et toutes ces maisons à galeries sont typiques et originales."

Comme pour tous les lieux retenus pour le Loto du Patrimoine, ce site indrien est en péril : "Il y a une maison qui menace de s'écrouler et l'autre qui est en bien mauvais état" souligne Laurence Fraissignes. Les travaux d'urgence à mener (couvertures, enduits, menuiseries) sont estimés à 200.000 euros. "Ce qui rend sensible le projet auprès de Stéphane Bern, c'est aussi l'entreprise de sauvetage menée par les propriétaires de la maison, leur propos, leur investissement personnel" ajoute la déléguée.

À Sancerre, une maison qui a appartenu à Louis XVI

À Sancerre, la maison retenue présente une histoire différente et plus ancienne. Elle date du 15e siècle, et était la maison du bailliage du comté de Sancerre, un endroit de pouvoir donc. Elle a aussi servi de mairie, de lieu de justice. "Elle a appartenu à des personnages illustres de la région, et même Louis XVI, pendant l'ancien Régime du comté de Sancerre !" précise François Gréau, délégué départemental de la fondation du patrimoine dans le Cher.

La maison présente la particularité d'avoir une tourelle d'escalier (sur la gauche de la photo). - Droits réservés.

"C'est une maison historique, et centrale. Elle est en plein cœur de Sancerre, à quelques pas seulement de l'actuelle mairie" ajoute François Gréau. Comme son homologue de l'Indre, le site est en bien mauvais état : "Une partie de la charpente risque de s'effondrer. La maison est construite avec des matériaux très anciens. Il faudra respecter le caractère du bâtiment lors de la rénovation."

Cela demande des lourds travaux, de l'ordre de 250.000 euros.