Découvrez les nommés aux Victoires de la Musique 2020

La liste des nommés pour les Victoires de la Musique 2020 vient d'être dévoilée, la 35ème cérémonie sera diffusée le 14 février sur France 2. Une cérémonie qui se réinvente et qui ouvre son 3e tour de vote au public dans trois catégories : la chanson originale, le concert et création audiovisuelle.

Les Victoires de la Musique se réinventent pour leur 35ème édition. Il n'y a désormais plus que huit catégories contre 13 auparavant : exit les "genres" musicaux. Pour élire le meilleur album et la meilleure chanson originale, vous aurez le choix entre cinq candidats et surtout, le troisième tour de vote est désormais ouvert au public, sur trois catégories : la chanson originale, le concert et la création audiovisuelle de l'année. Vous pouvez voter ici sur le site de France Télévision.

Artiste masculin de l'année

Philippe Katerine

Lomepal

Alain Souchon

Artiste féminine de l'année

Angèle Clara

Luciani

Catherine Ringer

Album de l'année

"Âmes Fifties" de Alain Souchon

"Confessions" de Philippe Katerine

"Jeanine" de Lomepal

"Les étoiles vagabondes : expansion" de Nekfeu

"Panorama" de Vincent Delerm

Révélation scène

Hoshi - Production : Caramba

Aloïse Sauvage - Production: Initial Artist

Services Suzane - Production : W spectacle

Album révélation

"Les failles" de Pomme

"Maëlle" de Maëlle

"Tempéraments" de Malik Djoudi

Chanson originale

"Allez reste" de Boulevard des Airs et Vianney

"Ça va ça vient" de Vitaa et Slimane

"Nue" de Clara Luciani

"Presque" de Alain Souchon

"Stone avec toi" de Philippe Katerine

Concert

"Both sides" - Jeanne Added / Production : Wart

"Brol Tour" - Angèle / Production : Auguri Productions & Angèle VL

"Le grand petit Concert" - M // Production : Labo M / L Productions

Création audiovisuelle