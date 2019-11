Découvrez les nouveautés pour les fêtes de fin d'année à Toulouse

Toulouse, France

Le compte à rebours jusqu'à Noël est déjà bien entamé dans la tête des plus petits et les fêtes de fin d'année vont bientôt se faire sentir à Toulouse. Le marché de Noël, avec ses 115 chalets, sera inauguré ce vendredi 22 novembre à 19 heures place du Capitole. Pour le lancement à proprement parler des festivités avec les illuminations et les animations, il faut patienter jusqu'au 1er décembre. La mairie a choisi pour thème : "La piste aux étoiles du Père Noël", autrement dit le cirque, synonyme de fête et de retour à l'enfance, comme Noël.

Une déambulation pour lancer les festivités

Parmi les nouveautés, il y a d'abord ce lancement en grande pompe avec un spectacle d'ouverture : une déambulation sur le thème du cirque. Des acrobates et des ours géants en marionnettes lumineuses vont s'élancer du square de Gaulle le dimanche 1er décembre à 17H15. Les public les accompagnera en direction des allées Jean Jaurès. Transformées en ramblas, elles sont placées au cœur des illuminations cette année - la ville investit 700 000 euros pour ces décorations.

Un sapin en acier, plus écologique

La pièce maîtresse est donc installée sur les allées : un sapin de 20 mètres de haut, très novateur et écologique souligne la mairie. Le tronc et les branches de cet arbre sont en acier. 400 vrais sapins seront installés sur cette structure, mais tous sont cultivés spécialement pour Noël, alors qu'installer un véritable sapin géant signifiait couper un octogénaire dans les Vosges et le ramener jusqu'à Toulouse, soit plus de 800 kilomètres. Beaucoup moins responsable en matière d'environnement estime la mairie.

Plus d'animations dans les quartiers

Enfin, dernière nouveauté : il y aura beaucoup plus d'animations dans les quartiers souligne Jean-Jacques Bolzan, adjoint en charge du commerce et de l'artisanat à la mairie de Toulouse. Entre pièces de théâtre, passage du Père Noël en calèche, chansons ... les centres sociaux-culturels sont de la partie pour que la fête ne soit pas réservée au centre ville.

Dans l'ensemble de la ville, les animations vont se dérouler jusqu'au 3 janvier. Autour du Capitole, la sécurité sera renforcée avec des patrouilles de la police municipale dédiées et six agents de sécurités mobilisés sur le marché de Noël. La vidéo-protection sera utilisée 24H/24 et 7J/7 et des blocs de bétons seront installés sur le square de Gaulle pour empêcher l'entrée de tout véhicule.