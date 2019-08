Découvrez les nouveaux rendez-vous de France Bleu

05h ‐ 06h : Le club des lève‐tôt France Bleu

Le petit matin avec de Sophie Scarpula et Thomas Séchier, place à un réveil souriant pour vous rendre service, vous informer et vous faire réagir sur les grands événements de la nuit et de la journée. France Bleu chaque jour « à vos côtés » au plus proche de chez vous, au plus proche des régions.

12h08 ‐ 13h : On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission !

Autour d’une personnalité et de nos fiertés régionales, prenez chaque jour votre dose d’ondes positives avec Arnold Derek et sa bande de chroniqueurs. Après le coup de plume de Willy ROVELLI, place à un tour d’horizon des meilleures idées pour mieux vivre le quotidien. A midi, sur France Bleu, c’est le menu bonne humeur comprise !

13h ‐ 14h : Une Heure en France

Pour commencer l’après‐midi un magazine qui nous emmène aux quatre coins de France grâce à Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud. Une heure pour découvrir des initiatives locales, des personnalités régionales, des évènements locaux, des richesses du patrimoine, des innovations…

14h ‐ 15h : Les p’tits bonheurs

Pendant une heure avec Vanessa Lambert, partagez la vie du bon côté avec le grand témoin. Familles, enfants, couples, bien être, bien vivre ensemble, tous les après‐midis autour d’une thématique et d’un grand témoin, les auditeurs appellent France Bleu, témoignent et partagent leurs expériences positives.

15h – 16h : Les clés des p’tits bonheurs

L’instant bien‐être et développement personnel aux côtés de Vanessa Lambert. Pendant une heure, les coachs bien‐être de France Bleu vous accompagnent pour trouver les clés du mieux vivre au quotidien. Aux côtés de Vanessa Lambert, découvrez chaque jour comment améliorer facilement votre vie.

19h ‐ 20h : Accès direct

Chaque jour Arnold Derek vous met en relation avec les stars du moment. Posez vos questions sur francebleu.fr, Facebook ou au 0810 055 056 pour échanger en direct avec vos personnalités préférées. L’occasion de découvrir autrement l’actualité des spectacles et du divertissement en compagnie d’une personnalité du cinéma, de la télévision, de comédiens.

20h – 20h30 : La Nouvelle Scène France Bleu

Une demi‐heure pour découvrir et suivre les artistes de demain et leur univers musical. Entre studio et live, c’est le rendez‐vous des nouveaux talents de la scène musicale française à travers nos régions. Robin Grimaldi reçoit chaque soir les talents de demain.

20h30 – 22h : France Bleu‐Blanc‐Hits

Chaque soir, Robin Grimaldi met en avant l’actualité des artistes francophones, joue avec vous et s’affirme comme la radio au Top sur la musique, les classements, les tournées, la musique sur les réseaux sociaux, etc... Un rendez‐vous incontournable pour ceux qui aime la musique Bleu, Blanc, Hits.

22h ‐ 22h30 : France Bleu part en live

Chaque année, France Bleu réunit sur scène les plus grands artistes français du moment. Cette saison, vibrez chaque soir au rythme de ces concerts France Bleu, uniques !

22h30 – 1h : France Bleu Collector

De la Soul Music à la Californie, la nuit, faites confiance aux experts musicaux de France Bleu. Des passionnés de musique au service de vos oreilles qui vont vous faire monter le son. Une seule envie, partager cette passion