Découvrez les nouvelles stars invitées au festival Séries Mania à Lille

La liste de stars du petit (et grand) écran ne cesse de s'allonger à un peu plus d'un mois du début de Séries Mania. Le festival rajoute quelques personnalités invitées de cette troisième édition. Dans la catégorie humoriste et comédien, on retiendra Ramzy et Muriel Robin. L'humoriste, qui avait notamment incarnée Jacqueline Sauvage dans un téléfilm de TF1, reviendra sur les grands rôles qu'elle a incarnés à la télévision alors que le festival met à l'honneur cette année les "stand-uppers".

Annie Duperrey à la rencontre de son public

Autre moment d'échange avec le public, la venue d'Annie Duperrey. L'actrice, qui a longtemps joué un rôle récurrent dans la série une famille formidable sur TF1, reviendra sur ses grands rôles au cinéma et à la télévision et dédicacera son nouveau roman. Le chanteur et comédien Benjamin Biolay sera également à Lille ainsi que l'acteur Jean-Marc Barr révélé dans le Grand Bleu.

Une série avant-première en clôture

La soirée de clôture s'achèvera par la projection en avant-première française de la série américaine Chapelwaite, inspirée d'une nouvelle de Stephen King avec les acteurs Adrien Brody et Emily Hampshire. L'histoire d'une famille frappée par une malédiction depuis des générations et qui vit dans un manoir supposé hanté. La série sera diffusée sur la plateforme vidéo Amazon Prime.