Découvrez les panoramas du Midi Corrézien sur votre smartphone grâce à des tables d'orientation virtuelles

Corrèze, France

Il s'agit en fait d'une appli mobile de réalité augmentée, développée par l'entreprise corrézienne AR Insight. Elle a été baptisée tout simplement "midi corrézien". Il suffit juste de lever son smartphone devant les yeux en visant le paysage désiré et, miracle de la technologie, ce paysage apparaît sur l'écran, parfaitement superposé au vrai paysage. Avec surtout bien apparent tout ce qu'il y a à voir de beau : les villages, les monuments, les montagnes et autres.

Du contenu supplémentaire

Et surtout, c'est là le plus par rapport à nos bonnes vieilles tables d'orientation, des points s'affichent sur tous ces éléments. Il suffit de cliquer dessus et une fenêtre s'ouvre dans laquelle on trouve des précisions sur l'histoire ou les particularités du site observé. L'appli, gratuite, fonctionne sur 6 panoramas. Ils sont mentionnés par des petits panneaux sur place qui expliquent la manipulation. La communauté de communes du Midi Corrézien n'exclut pas d'équiper plus de sites si l'appli est un succès.

Les six sites disponibles sur l'appli "midi corrézien"

La Cafouillère, commune de Puy d’Arnac; la Brauge commune de Saint-Bazile de Meyssac; la Rue, communes de Saillac et Ligneyrac; le Bourg, commune de Queyssac les Vignes; les Embruns, commune d'Altillac; le Puy de Pauliac, commune d'Aubazine.