Découvrez les thèmes du Carnaval de Nice pour 2024 et 2025

Le roi de la Pop Culture du 17 février au 3 mars 2023

Le salon de réception de la mairie de Nice était plein comme un promenoir un jour de corso en cette soirée du jeudi 2 mars. Les familles de carnavaliers, les forces de polices qui assuraient la sécurité durant deux semaine et les ymagiers qui seront chargés d’imaginer les chars sur le thème des grandes figures du Manga, des jeux vidéo et des séries pour l’édition 2024 d’un des trois plus grands Carnaval du monde.

Grand par la fréquentation, puisque 200 000 spectateurs ont assistés à l’édition des 150 ans pour 30 millions d’euros de retombées économiques (selon la ville de Nice) avec un taux d’occupation à 63% des hôtels niçois sur la période de carnaval, ce qui est plus important de 2% par rapport à l’année précédente.

Dernier chiffre qui prouve que le Carnaval de Nice est un événement international 600 reportages et sujets diffusés en 2023 dans la presse mondiale.

L'expo de costumes originaux du Carnaval de Rio a rassemblé 13 000 visiteurs en 15 jours au musée de la Villa Massena sur la Promenade des Anglais de Nice.

Le maire de Nice annonce aussi le thème de 2024

En juin 2025, la France accueillera un évènement planétaire, qui réunira les chefs d’Etat et gouvernements du monde entier durant une semaine. Cet évènement que la France n’avait jamais organisé auparavant est la Conférence des Nations Unies sur les Océans : UNOC 2025. Nice a été retenue par Emmanuel Macron (le Président de la République française) et les Nations unies pour accueillir ce sommet international. Pour mettre la ville dans l'ambiance le Carnaval de Nice en février 2025 rendra hommage à la mer et aux océans.