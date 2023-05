Voyage à Nantes : découvrez les nouveautés de cette édition 2023

De l'aveu même de Jean Blaise, son directeur, l'édition 2022 du Voyage à Nantes fut "un peu molle" avec des travaux en ville et la fin de la période Covid. Pourtant, la fréquentation de cette balade culturelle, majoritairement à ciel ouvert, fut au rendez-vous avec 607.000 visiteurs estimés, une fréquentation stable par rapport à 2021, rattrapant ainsi les chiffres records d’avant crise de 2019. "On a envie de renouer avec des intrigues dans la ville, avec des histoires, des récits. La statue, ça raconte l'histoire de la ville. La statue est une figure populaire", explique-t-il.

21 œuvres inédites, 7 nouveaux lieux

Pour ce Voyage à Nantes, il y a 21 nouveautés. L'organisateur a fait venir des statues de l'étranger, soit en achat, soit en prêt. Il y a aussi des commandes spécifiques. Certaines œuvres resteront ensuite dans la ville. C'est le cas de la série de six statues "The Humans" d'Olaf Breuning, ensemble de sculptures en marbre de Carrare et bronze, visibles place du commerce cet été. Le lieu qui les accueillera ensuite n'est pas encore connu.

Comme ce fut aussi le cas par le passé, un tram sera décoré : cette année, ce sera sur la ligne 2 avec une rame rebaptisée "Les jardins mobiles" de Florian Viel et une ambiance tropicale. À noter que cette édition marque le retour du VAN au théâtre Graslin avec un film de 11 minutes d'Hans Op de Beeck. Des médiateurs la journée, et des agents de sécurité la nuit, veilleront à ce que les œuvres ne soient pas endommagées.

Pour cette 12e édition, le Voyage à Nantes va s'inviter dans sept nouveaux lieux, dont certains sont habituellement fermés au public. C'est le cas de la maison de l'Immaculée, non loin de la cathédrale, un bâtiment du 18e siècle où vivent des prêtres âgés.

Quelques-unes des œuvres inédites au VAN en images

L'oeuvre de l'artiste chinois Xu Chen, avec 19 figures, fait 12 mètres de long, 5 mètres de haut. Elle sera installée rue d'Orléans, rendue piétonne pour l'occasion. - Voyage à Nantes

Le VAN a demandé à l'auteur de BD nantais Olivier Texier de créer des répliques de statues existantes à Nantes et de les mettre dans de nouvelle posture. Ici, l'allégorie de la Loire de la fontaine place Royale qui sera visible sur le Navibus. - Voyage à Nantes

L'une des oeuvres qui devrait le plus interpeller : l'Homme pressé, de Thomas Houseago, propriété de l'homme d'affaire François Pinault. Oeuvre présentée à Venise et installée passage Pommeraye pour cette édition 2023 du VAN - Voyage à Nantes

"Pacific" de Maen Florin pour revisiter la fontaine de la place Royale - Voyage à Nantes

La série de sculptures "The Humans" de l'artiste Olaf Breuning sera installée place du Commerce. Cette oeuvre a été achetée par le VAN et en deviendra une oeuvre pérenne sans site annoncé pour cette deuxième vie, pour l'instant. - Voyage à Nantes

La rame de tram revisitée par l'artiste Florian Viel qui circulera ligne 2. - Voyage à Nantes

Le VAN, 60 millions d'euros de retombées

D'après la nouvelle directrice "tourisme" de la métropole, le Voyage à Nantes génère 60 millions d'euros de dépenses faites par le public pour un budget de 34 millions, dont 11 millions grâce aux recettes enregistéres. Pour Hélène Madec, le VAN est une locomotive pour Nantes et elle avance cette comparaison : "d**e 2010 à 2019, on a fait plus 80% de nuitées touristiques marchandes sur Nantes et le VAN y a sa part."