VIDÉO - Découvrez qui se cache derrière la voix du spot de prévention coronavirus

Il s'appelle Olivier Peigné et il est celui qui interprète le spot de prévention coronavirus que vous entendez sur France Bleu. La journaliste Valentine Joubin a pu s'entretenir avec lui pour proposer un portrait du comédien, de l'homme derrière la voix.

Dans son podcast "C'est quoi ta fréquence ?" une série sur l'espace sonore de confinement, la journaliste Valentine Joubin part à la rencontre de voix. Pour son premier épisode, elle a voulu savoir qui était l'homme derrière la voix du spot coronavirus, que vous entendez régulièrement sur les antennes de France Bleu. Elle a pu joindre Olivier Peigné, le comédien des messages de prévention Covid-19.

"Il faut presque engueuler les Français"

Pour le ton Covid-19, Olivier Peigné a tâtonné comme il l'explique à son interlocutrice. "Il faut presque engueuler les Français, c'était ça la consigne. Mais moi j'ai dis, Je ne fais pas un truc où je vais engueuler les gens, on va me détester, pas seulement moi mais on va détester le message".

"J'en peux plus de l'entendre, quelques fois je m'engueule moi-même ! Mais tais-toi Olivier, tais-toi !".

Quelques fois, lorsqu'il écoute France Inter ou France Culture, il arrive à bien aimer ce message : "Je me dis que ça tient encore la route, ça rassure, ma voix est quand même posée..." Son quotidien est chamboulé : "C'est quand même une période très étrange [...] moi je suis comédien de théâtre, pour l'instant, les projets de théâtre je n'en avais pas dans l'avenir proche, mais tout ça est tout de même angoissant."

Un très beau portrait à découvrir en bas de cet article et sur la page Youtube de l'émission. Écoutez jusqu'à la fin, vous pourriez entendre un petit message décalé. Vous pouvez aussi écouter le deuxième épisode, pour découvrir Julie, chanteuse à l'opéra de Tours.

VIDÉO - "J'ai parlé à la voix de l'alerte Coronavirus"