Découvrez un extrait exclusif du film Sage-Homme au cinéma le 15 mars avec Karin Viard

Dans cet extrait, Léopold (Melvin Boomer) en compagnie de Nathalie (Karin Viard) la sage-femme qui est aussi sa tutrice accueille dans son service un membre de sa famille et sa compagne enceinte. Une scène entre fiction et documentaire qui raconte avec tendresse un petit moment du quotidien des soignants comme il peut s'en passer de très nombreux chaque jour dans toutes nos maternités, une scène qui montre aussi à quel point ce métier n'est pas fait que de technique mais aussi de relationnel et d'humain.

L'histoire

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

Un film de Jennifer Devoldere avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu