Découvrir Dijon autrement : la visite "faits divers et anecdotes"

Connaissez-vous les différentes hypothèses sur la fameuse Chouette de Dijon? Le passé sordide de la Place Emile Zola? L'Office de Tourisme organise des visites guidées spéciales "faits divers et anecdotes" : un voyage dans le temps, à vivre en sons et en images.

L'Office de tourisme de Dijon organise des visites guidées spéciales "faits divers et anecdotes." Une ballade pour voyager dans le temps du Palais des Ducs, jusqu'à la Place Emile Zola, en passant par la Place de la Liberté.

Saviez-vous que la rue du Bourg, aujourd'hui commerçante en centre-ville, fût durant des siècles une rue réservée aux bouchers, qu'il y régnait une forte odeur de viandes fraîches ? Il ne s'agit que de l'une des centaines d'histoires insolites sur le centre de la capitale des Ducs de Bourgogne.

Imaginer la vie d'autrefois dans sa ville

Ce mercredi 04 mars, huit visiteurs de tout âge ont découvert tous ces récits surprenants, croustillants, et parfois effrayants ! "Ce sont des gens qui ont construit ça et vécu ici, ils n'avaient pas la même tenue que nous mais ils marchaient ici comme nous. On peut aussi apprécier sa ville en découvrant et en imaginant ce qu'il y avait avant," explique Marie-Christine, la guide.

"C'est la vie, on est dans la réalité. La rue du Bourg ? Je ne savais pas que c'était celle des bouchers. Là j'avais presque l'odeur de la tripaille" - Chantal, visiteuse

"Tout ça je ne connaissais pas, il y a des histoires qui ne sont pas communes par rapport aux musées. Là on bouge, on peut voir, imaginer et en plus on prend l'air." - Timéo, 12 ans

Le sombre passé de la Place Emile Zola, visite sonore à écouter

Marie-Christine Arlaud la guide nous fait découvrir le sombre passé de ce lieu aujourd'hui festif Copier

"Même si ces histoires sont vieilles, cela fait son effet, ça donne l'atmosphère de la ville. Comme les enfants on aime bien avoir un peu peur. J'ai tendance à tendre l'oreille sur des histoires incroyables !"

Les prochaines dates pour cette visite sont :

Les mardis 14 et 28 Avril à 15h

Le Vendredi 08 Mai à 15h

Le mardi 11 et Jeudi 27 Août à 15h

Le Jeudi 10 Septembre à 15h

Le Jeudi 22 Octobre à 15h

Le Jeudi 12 Novembre à 15h

-> Retrouvez toutes informations pratiques en cliquant ici.