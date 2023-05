Découvrir la campagne et de bons produits en famille, la Vélo fourchette plaît beaucoup en Mayenne

Allier coups de pédales et coups de fourchette, c'est le concept de la Vélo fourchette organisée en ce moment par le Civam bio de la Mayenne, le centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Onze parcours sont proposés pour cette 5e édition, jusqu'au 18 juin.

Ce dimanche 21 mai, une quarantaine de motivés a pu goûter à de bons fromages de chèvres au Bourgneuf-la-Forêt avant de pédaler huit kilomètres pour découvrir une exploitation cidricole à La Brulâtte.

"Le but, c'est de faire découvrir la diversité des fromages mayennais, explique Julie Charpentier, éleveuse depuis 13 ans au Bourgneuf-la-Forêt. Même si on n'a pas d'appellation particulière en Mayenne, on a des belles choses à proposer. Après, c'était intéressant aussi de lier mobilité douce, là, le vélo, avec nos fromages. C'est l'occasion de prendre le temps d'expliquer un peu plus aux gens qui viennent comment on travaille."

Il reste des places pour les prochaines Vélo fourchettes organisées jusqu'au 18 juin. Pour vous inscrire gratuitement, vous pouvez vous rendre sur civambio53.fr.