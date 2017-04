Découvrir le fac-similé de Lascaux comme les inventeurs

Lascaux II le fac-similé de la célèbre grotte de Montignac a une vie malgré Lascaux IV. Depuis le 1er avril, il est possible de visiter Lascaux II en petit groupe et de retrouver les sensations des inventeurs en 1963. Depuis le 1er avril 2 visites par jour sont organisées en petit comité.

L'inauguration de Lascaux IV en décembre 2016 n'a pas signé la fin de Lascaux II au contraire! L'imposant Centre International de l'Art Pariétal à Montignac qui est -un fac-similé intégral de la grotte originelle- va capter le plus grand nombre de visiteurs curieux de découvrir le fac-similé de la grotte de Lascaux. Mais Lascaux II, le premier fac-similé qui date de 1983 a qui a accueilli plus de 10 millions de visiteurs va connaitre une nouvelle vie, avec des visites plus intimistes.

Se mettre dans la peau des inventeurs

Depuis le 1er avril jusqu'à la fin de la saison en décembre, des visites de Lascaux II sont organisées deux fois par jour. Cela se fait par petit groupe, une vingtaine contre une quarantaine à l'époque. Et le départ se fait au niveau de la grotte originelle de Lascaux -que l'on ne visite pas bien évidemment!- mais on peut apercevoir une réplique de "Robot" le petit chien qui était accompagnait les deux inventeurs ce fameux jour de 1963 où la grotte a été découverte.

Tout le monde rêve de découvrir un Lascaux! - Laurent Corbel directeur adjoint de la Sémitour qui gère Lascaux II

La visite se déroule comme si vous étiez l'inventeur. Il sera possible de visiter la grotte avec les connaissances des années 40, mais aussi redessiner les peintures comme l'avaient fait les inventeurs sur des carnets d'esquisse. Mais l'une des visites les plus émouvantes, c'est la visite avec la torche "pour donner la même vision que celle des inventeurs" se réjouit Laurent Corbel le directeur adjoint de la sémitour qui gère Lascaux II. "Tout le monde rêve de découvrir un Lascaux et ce sont ces sensations que l'on veut transmettre".

Des visites thématiques de Lascaux II sont en cours d'élaboration pour rebondir sur des journées nationale comme par exemple la fête de la musique le 21 juin.

