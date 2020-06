Des ateliers de taille de pierre et de forge à la Basilique de Saint-Denis

Vous pouvez jouer les tailleurs de pierres et les ferronniers sur le futur chantier de la flèche de la Basilique Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Les travaux pour reconstruire la tour nord du monument doivent débuter en 2022, mais les artisans se préparent déjà et partagent leurs techniques ancestrales au cours d'ateliers les vendredis et samedis. "L'idée c'est d'offrir au public la possibilité de découvrir le chantier avec les outils et la matière qui seront utilisé en 2022 sur le vrai chantier", explique sur France Bleu Paris Benjamin Masure, chef de projet pour l'association Suivez la flèche qui travaille sur la reconstruction.

"Reproduire à l'identique"

Ce chantier s'appuiera sur les techniques utilisées pendant la construction originale de la flèche, avec des techniques très anciennes datant du XIIème siècle pour la taille de pierre et la ferronnerie. "On essaie de s'approcher le plus possible du savoir-faire de l'époque. C'est pour ça que les tailleurs de pierres n'utiliseront aucun outil électrique et que les ferronniers feront leur travail à l'ancienne, détaille Benjamin Masure.

Le but est de revaloriser un savoir-faire nécessaire, qui sera important pour d'autres chantiers, comme celui de Notre-Dame.

La visite actuelle ouverte au public se fait sur le site où aura lieu la reconstruction de la flèche à partir de 2022, à côté du portail nord de la basilique. "Cette visite consiste d'abord à expliquer le projet, avec des visuels et des maquettes, pour permettre aux gens d'avoir des points de repère sur la façon dont on va procéder." Une fois les travaux démarrés en 2022, il sera là aussi possible de s'approcher au plus près des artisans. "Ce sera un chantier visitable extraordinaire, assure Benjamin Masure. Les visiteurs pourront monter à 40 mètres de haut pour voir les tailleurs de pierre."

Infos pratiques : pour participer aux ateliers d'initiation à la forge et à la taille de pierre, il faut faire une réservation individuelle auprès de l'office de tourisme Plaine commune grand Paris. Toutes les précisions sont sur le site de l'association Suivez la flèche. La visite est pour l'instant gratuite, elle coûtera 6 euros à partir de juillet.