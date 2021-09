Dédicaces de stars au FC Grésilles : À qui le tour ?

On a un club de foot en Côte d'Or qui fait le buzz depuis la rentrée, c'est le FC Grésilles, destinataire de jolies dédicaces vidéos de la part des plus grosses stars du foot : Ronaldinho, Zizou ou encore Ribéry. D'où vient ce gros coup de com ? On en parle avec le président du club Abdellah Haïe.

France Bleu Bourgogne : Quel est votre secret ? Pourquoi, soudainement, des stars du foot s'intéressent au FC Grésilles ?

Abdellah Haïe : En fait, on a un ami au club qui est un ancien du quartier des Grésilles, qui n'habite plus aux Grésilles depuis bien longtemps, mais qui travaille dans l'événementiel. Et en même temps, il a été nommé directeur du club et donc. Dans un premier temps, il a sensibilisé Ronaldinho, donc à notre club, et il m'avait dit quelques jours avant que peut-être, il nous ferait une petite dédicace. Pour tout vous dire, moi, je n'y croyais pas au départ. Et puis, en fin de compte, ça s'est fait. Ronaldinho, entre deux shootings photo, nous fait une petite dédicace bien sympa. Je l'ai reçue le lundi soir. Sur le coup, on ne sait pas, on réalise pas vraiment. Après, on a un petit Facebook, Instagram, on poste les vidéos. J'avais des commentaires en séries, des messages envoyés sans arrêt, sans arrêt. Une belle onde de choc, assez positive.

Vous pensez que cela a joué sur le nombre d'abonnés, par exemple à la rentrée ?

Au niveau des petits, oui. Après, l'an dernier, ça n'a pas trop joué à cause des conditions sanitaires. On a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, de moins jeunes. Et ça, c'est très bien.

Mais est ce qu'il y a d'autres dédicacent qui arrivent ?

Peut-être. C'est de l'instantané, comme j'ai répété. Il n'y a pas de plan com. Donc ça vient pas, ça ne vient pas, on prend ce qu'il y a. Puis après, c'est du bonheur. Tout le monde est content. On l'a vu autour de nous, les enfants, les moins enfants, les grands, les anciens et surtout, surtout, surtout par rapport à ce quartier des Grésilles qui est souvent décrié pour des actes d'incivilité ou des actes de petite délinquance. Ça change de l'an dernier où il y a eu un buzz de fou (l'affaire des Tchétchène, ndlr), là c'est positif. Ce week-end, on a vu qu'un journaliste de la Gazzetta dello Sport, le premier journal de foot italien, reprend l'histoire des Grésilles et parle d'une belle histoire à la française.

Et vous comptez aller plus loin. Inviter, par exemple, l'un de ses joueurs à venir rencontrer les petits du club ?

Je ne vous cache pas que c'est dans les tuyaux. Après tout, les joueurs sont les bienvenus. Ce sont de grands joueurs, des légendes. Zizou sur la pelouse, ce sera encore plus fort. C'est vrai que les amateurs de foot et de sport en général rêvent, nous le rêve, on le touche actuellement. On voit ce qui se dégage autour de notre club, et de ce quartier où on a grandi, il y a aussi de belles réussites, notamment celle de mon ami Scofield.