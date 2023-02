Dee Dee Bridgewater, Youn Sun Nah, Femi Kuti : le festival Jazz sous les Pommiers dévoile sa programmation

Les premiers noms avaient été révélés en décembre dernier. Le festival Jazz sous les pommiers a levé le voile sur l'affiche complète de cette 42e édition . Au programme : 59 concerts payants et 59 spectacles gratuits.

Deux grandes voix féminines seront de retour sur la scène coutançaise : la chanteuse coréenne Youn Sun Nah, avec parmi ses invités, une trompettiste qui connait bien Coutances, l'ancienne résidente Airelle Besson et puis une "habituée" du festival, Dee Dee Bridgewater, pour un hommage à Ella Fitzgerald, aux côtés de The Amazing Keystone Big Band.

Parmi les grands noms de cette 42e édition, citons également le bassiste Marcus Miller, le saxophoniste Steve Coleman, le guitariste blues Robert Cray, le trompettiste Erik Truffaz, l'un des fondateurs du Buena Vista Social Club Eliades Ochoa, Femi Kuti, fils du créateur de l'afrobeat Fela Kuti et Kyle Eastwood pour un hommage également à son père et aux musiques de ses films avec son quintet et l'Orchestre régional de Normandie.

Un concert au Mont-Saint-Michel

Particularité cette année : un concert dans l'abbaye du Mont-saint-Michel pour s’associer aux célébrations du millénaire de l’abbatiale. L’accordéoniste Vincent Peirani et le saxophoniste Émile Parisien s'y produiront lundi 15 mai. C'est un concert gratuit sur réservation.

Et puis en soutien au peuple ukrainien, le festival coutançais a choisi d'accueillir DakhaBrakha, groupe de chanteurs et musiciens ukrainiens aux textes engagés.

Les abonnements à partir du 4 mars

La billetterie ouvrira samedi 4 mars pour les abonnements puis le 18 mars pour les billets à l'unité.

Pour découvrir la programmation plus en détail, une présentation au public est prévue vendredi 3 mars à 20h au théâtre de Coutances ainsi que le 25 mars, au Quasar à Cherbourg.