Deedo, le spotify africain a sa base à Arbouans dans le Pays de Montbéliard

Awa et Nix, les deux co fonateurs de Deedo

Arbouans, France

Rumba congolaise, afrobeat, rap, blues, electro, amateurs de musique panafricaine, sur Deedo, le "Spotify" de la musique africaine, vous avez l'embarras du choix.

La plateforme Dedoo ambitionne d'être la référence mondiale de la musique panafricaine en Streaming. Un catalogue de 12 millions de titres, disponible en accès libre ou payant qui revendique déjà 50 000 abonnés actifs. Avec l'objectif de conquérir le million d'utilisateurs d'ici 2021.

Crée en 2017, Dedoo a son siège à Arbouans dans le Pays de Montbéliard et ses bureaux à Numérica à Montbéliard. L'une de ses fondatrices Awa Diop Girard a épousé un natif d'Arbouans. "Nous avons emménagé ici pour des raisons familiales. Et on se rend compte que même pour ce projet, c'est tout à fait réalisable. On a tendance a penser que tout se fait depuis Paris. Ben je peux vous dire que non".

L'objectif de Dedoo est de donner une visibilité planétaire à la musique panafricaine par cette application simple d'accès (avec des moyens de paiements adaptés au continent africain, comme le portefeuille mobile).

Aujourd'hui, Deedo est disponible en France, au Royaume Uni et dans six pays d'Afrique. L'objectif a terme est de couvrir 21 pays. L'abonnement est de 6€ par mois et 66€ l'année. Deedo s’engage en faveur d’une action éthique et responsable grâce au programme « One song, One soul ». Le Deedoer choisit chaque mois le projet social qui va bénéficier d’un montant correspondant à 5 % de sa souscription.