Défaite des Bleus en finale du Mondial : Guéret y a cru jusqu'au bout

Les Bleus n'ont pas de troisième étoile sur leur maillot, mais la finale du Mondial de foot entre la France et l'Argentine restera dans les annales. Les Creusois qui ont suivi le match dans un bar de Guéret se souviendront d'avoir vibré et espéré jusqu'à la dernière seconde.

ⓘ Publicité

Les Bleus perdent leur titre de champions du monde au profit des Argentins après un match complètement fou et riche en rebondissements. Longtemps menés et malmenés, les Bleus ont réussi à remonter en fin de match grâce à un triplé de Mbappé. Le score était de trois buts partout à la fin des prolongations, et le couperet est tombé aux tirs aux buts : 4-2 pour l'Argentine.

Avant le coup d'envoi de la finale, c'était séance de maquillage au Barry Lindon à Guéret © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Les bars pleins à craquer

Au Barry Lindon, à Guéret, la tension était à son comble. Le pub était complet et bondé pour l'occasion. "On avait chaud alors que le chauffage était coupé et la porte ouverte !", rigole Martine, la gérante. "Les gens étaient euphoriques ! Il y a eu beaucoup d'émotions et de frayeur, c'était les montagnes russes. Tous les âges étaient là et c'était juste magique. C'est une défaite mais les gens ont besoin de se réunir, c'est beau à voir."

L'ascenseur émotionnel a été intense pour Pierre, 21 ans : "Je vais chialer. On s'est réveillés à la fin du match, et on perd aux tirs aux buts parce que le gardien argentin est trop fort. Mais je suis content pour Messi qui gagne enfin une coupe du monde." Clarisse-Héloïse aussi est déçue, mais elle retient l'ambiance : "J'habite à Nantes,là-bas c'est incroyable, et j'ai hésité à venir à Guéret pour cette finale, mais je ne regrette pas. Beaucoup disent que Guéret c'est la diagonale du vide mais ici aussi on sait faire la fête. Toutes les tables étaient réservées mais personne n'était assis, tout le monde était debout et derrière la France !"

Le Barry Lindon n'est pas le seul à avoir fait le plein. Le Hopstage et le Havane aussi, notamment, ont diffusé la finale et réuni des dizaines de Creusois.

Après le triplé de Mbappé, l'espoir était permis au Barry Lindon à Guéret. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Plus d'informations à suivre