A défaut de ski, les luges à l'assaut du Mont Ventoux

Le froid s'est installé ce week-end, et a incité les lugeurs à aller profiter du Mont-Serein. Et même si la neige se fait désirer, ça ne les a pas empêchés de dévaler la pente, en attendant l'ouverture des pistes.

Ils viennent du Vaucluse, du Gard ou de Marseille, et entendent mettre à profit ce week-end glacial pour s'amuser : une cinquantaine d'amateurs de luge sont venus passer leur dimanche sur la pente du Mont-Serein.

La dernière neige remonte à mardi, et il ne reste qu'un centimètre au sol, légèrement verglacé, mais pas de quoi décourager les intrépides qui s'élancent sur la piste, leur casque sur la tête.

Pour l'instant, impossible d'ouvrir l'une des 18 pistes du domaine. © Radio France - Claire Bargelès

Des amateurs de luges qui redonnent le sourire aux commerçants, en attente de l'ouverture du domaine skiable. "Ce n'est pas encore la catastrophe" tempère le directeur de la station, Florian Conil. "On est encore dans les temps, cela fait de nombreuses années que nous n'avons plus de neige en période de Noël. Le froid est bien là, maintenant ce qu'il faut, ce sont des intempéries, et selon les prévisions ce n'est pas pour tout de suite, alors on croise les doigts."