Défilé militaire, bal et feu d'artifice au programme du 14 juillet à Pau

La ville de Pau dévoile ce jeudi 7 juillet le programme des festivités pour le 14 juillet. Un défilé militaire, un bal populaire, un feu d'artifice et un DJ en live. Pour mener à bien toutes les animations, la circulation et le stationnement seront perturbés toute la soirée.

Après deux ans d'absence, le traditionnel feu d'artifice fera son retour à Pau le 14 juillet prochain. Autour de ce spectacle dans le ciel, plusieurs animations sont prévues au sol.

Un programme riche

La fête commencera à 19 heures avec un défilé militaire. Il partira du Monument aux Morts, boulevard des Pyrénées, pour se rendre jusqu'à la place Clémenceau. Il sera suivi d'une cérémonie durant laquelle plusieurs décorations, Légion d'honneur et Médaille Militaire, seront remises par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le maire de Pau.

Dès 21 heures, il sera temps de danser au bal populaire sur la place Royale. C'est le Petit Orchestre de St Cyprien qui assurera l'ambiance. Il se terminera vers 00h30. À 21 heures également, des animations seront proposées par les MJC au square Aragon.

Le moment clé de la soirée, ce sera pour 22h45 avec le traditionnel feu d'artifice visible depuis le boulevard des Pyrénées. Il durera 18 minutes et se composera de dix tableaux. Les chiffres sont d'ailleurs impressionnants : 340 kilos de poudre active pour 900 tirs et plus de 10 000 projectiles !

La soirée se terminera par une session avec DJ Balpores dès 23h15 au square Aragon. C'est un producteur originaire de Biarritz qui proposera un set aux influences electro-pop, rock, hip-hop et trap.

Des restrictions de circulation et de stationnement

La contrepartie de ces festivités, c'est de bloquer et sécuriser une partie des rues de la ville, comme schématisé sur la carte ci-dessous.

Les rues seront bloquées à la circulation à différentes heures de la soirée. - Ville de Pau

Les horaires de bus seront aussi aménagés. Ils fonctionneront de la manière suivante :

La ligne Fébus de 9h à 23h30

La ligne T1 de 9h à 21h30

La ligne T2 de 8h à 21h30

La ligne T3 de 8h50 à 21h30

La ligne T4 de 9h à 21h30

À partir de 21h50, ce sont les lignes de soirée A, B, C, D, E qui prendront le relais jusqu’à 23h30.

Certains parkings palois seront également touchés :