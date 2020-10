Défilés du carnaval annulés dans le Bade-Wurtemberg, inquiétude pour les organisateurs alsaciens

Cette décision, prise mardi par les treize grandes associations carnavalesques allemandes, c'est un sacré coup au moral pour Jean-Marc Sprenger,le président du carnaval de Mulhouse. Pour lui, le mieux serait peut être de tout annuler : "Déjà si la cavalcade est annulée, c'est vraiment dommage."

Un risque financièrement

"La deuxième chose, c'est que si on réduit la jauge pour les soirées, que cela passe à 1.000 personnes au lieu de 3.000 par exemple, ce serait un risque financièrement pour nous, parce qu'un groupe, que l'on fait venir de loin, il faut payer le bus, l'hôtel, et le groupe, et ça ça coûte la même chose même s'il y a moins de spectateurs. c'est ça qui nous fait réfléchir", poursuit-il.

Ceux qui hésitent, et ceux qui y croient malgré tout

Rien n'est encore décidé pour le carnaval de Mulhouse 2021, les organisateurs seront reçus à la mairie dans mi-octobre. Mais cette épée de Damoclès elle pèse aussi sur le carnaval du Bouc Bleu qui rassemble d'habitude entre 10.000 et 20.000 spectateurs pour le défilé à Hoenheim, Schiltigheim et Bischheim. Malgré tout, sa présidente Valérie Zinck préfère ne pas penser à l'annulation : "On continue à travailler parce qu'on est passionné. Je préfère faire comme ça, parce que si on nous dit que c'est possible, je n'ai pas envie que le carnaval soit bâclé."

En février dernier, le premier foyer épidémique en Allemagne d'un carnaval près de Cologne

L'annulation des défilés, c'est un vrai temps fort pour nos voisins allemands. A Cologne par exemple, cinq millions de visiteurs en moyenne, viennent participer à la semaine de mardi gras. Mais, les représentants des treize grandes associations carnavalesques ont tranché : pas de grands défilés, pas de bals, pas de fêtes. Ce sera un carnaval version "allégée". Il faut dire qu'en février dernier, le premier foyer épidémique en Allemagne est parti d'un carnaval près de Cologne. Un millier de personnes avaient été mises en quarantaine, les écoles fermées, et ce plus de deux semaines avant que des mesures similaires soient prises pour l'ensemble du pays.