Déguisements et science-fiction au Hero Festival à Grenoble

Tout le week-end a lieu à Alpexpo à Grenoble la première édition du Hero Festival. Un événement qui regroupe aficionados de super héros virtuels, de bande dessinée, de jeux vidéos. Un rendez-vous pour les puristes, mais aussi pour les familles.

La porte d'entrée d'Alpexpo s'ouvre comme un passage vers un autre monde ce week-end. Celui du virtuel, devenu réel sous les yeux ébahis et sous les flashs des photographes amateurs. Un monde haut en couleurs, en déguisements, en codes visuels aussi. Des héros connus de films à succès américains (Captain America, Iron Man), jusqu'aux relatifs anonymes (pour le grand public) personnages principaux de mangas, on trouve de tout dans le grand hall aménagé.

Les petits se font prendre la pose avec des plus grands, tous deux déguisés. © Radio France - Alexandre Berthaud

10 000 visiteurs espérés dans le week-end

Des visiteurs déguisés ou non, qui déambulent au milieu des stands, répartis en plusieurs univers selon l'origine géographique des héros. On y vend évidemment des BD et produits dérivés, mais aussi des accessoires de quasi collection, sans oublier les stands "animations". Ceux-ci vont des conférences sur tel ou tel personnage jusqu'aux concerts, en passant par des dédicaces de "Youtubeurs", ces stars d'internet, ou encore des animations autour de jeux vidéos, parfois futuristes.

Sortie en famille

Une famille de sorciers ! © Radio France - Alexandre Berthaud

On pourrait croire ce genre d'événements fréquenté par des initiés - c'est le cas - mais de nombreuses familles sont aussi présentes. David avoue même avoir "embarqué" ses quatre enfants dans l'aventure, lui le fan de comics. Pareil pour Loïc, pour qui le festival est "une belle occasion de sortir en famille. Tout le monde est de bonne humeur, les déguisements sont beaux".

Jean-Paul et son amie ne sont pas des ados, mais ont gardé leur âme d'enfant ! © Radio France - Alexandre Berthaud

Même réflexion chez Laëtitia, venue de Vizille elle a suivi son fils, un ado fan de manga : "on n'est pas habitué à ce genre de salon, mais c'est très sympa", sourit-elle. Le Hero Festival attire aussi des fidèles, comme Stéphane. Il se déguise depuis quatre ans pour des événements du genre, et il est venu de Paris accompagné de ses deux enfants, tous grimés en Captain America : "il n'y a que des gens sympathiques, je me fais plein d'amis à chaque fois. C'est génial que vous ayez enfin quelque chose dans le genre à Grenoble".

Le monde peut bien s'effondrer, Stéphane et ses enfants seront là pour le sauver. © Radio France - Alexandre Berthaud

Un festival tant attendu

Karine, et Estelle, ont sorti leur plus bel apparat pour ce festival qu'elles attendaient tant. © Radio France - Alexandre Berthaud

Car oui, la région grenobloise était à la traîne en terme d'événements pour les puristes et le public chaque année plus importants de ce monde virtuel. Estelle et Karine, deux Iséroises dans la vingtaine, déguisées, approuvent : "je crois qu'il y a une demande partout en France, c'est bien qu'on ait enfin le notre à Grenoble", sourit Estelle. Engouement confirmé par Christophe Salomon, gérant de la librairie Momie Folie à Grenoble.

Il y a 30 ans les fans de BD partageaient pas leur passion, ou peu. Maintenant on voit un vrai passage entre les générations, c'est ce qui fait qu'on constate l'enthousiasme pour ce genre d'événement.

Le Festival se termine dimanche soir. L'entrée coûte 12 euros pour les adultes, 8 pour les moins de 13 ans, et gratuite pour les moins de 7 ans. Un pack famille "2 adultes 3 enfants" pour 30 euros.

Attention ! Un méchant ! © Radio France - Alexandre Berthaud

Il y avait même une partie médiévale, avec un chien-loup ! © Radio France - Alexandre Berthaud

Mise en scène de qualité dans les 10 000 mètres carrés du festival ! © Radio France

Des conférences étaient également proposées aux visiteurs. © Radio France

Les enfants étaient très nombreux dans les allées d'Alpexpo. © Radio France

Pour les mieux déguisés, un passage par la case shooting s'impose. © Radio France

Certaines stars d'internet étaient aussi présentes pour signer des dédicaces. © Radio France

Et des stars du dessin animé aussi étaient présentes ! Ici Brigitte Lecordier, voix de Son Goku dans le manga Dragon Ball Z, et Michel Barouille, chanteur du générique de Goldorak (entre autres). © Radio France - Alexandre Berthaud

Négociation naturelle entre vendeur atypique et cliente semblable ! © Radio France