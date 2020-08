Deiver Machado, nouvelle recrue du TFC au poste de latéral

Le latéral gauche colombien vient de s'engager avec le TFC. Arrivé libre et âgé de 26 ans, il a aussi joué avec sa sélection nationale.

Le TFC avait promis de nouvelles recrues dans les semaines à venir pour étoffer encore un peu plus son nouvel effectif. On a donc déjà un premier élément de réponse avec l'arrivée d'un défenseur. Deiver Machado, 26 ans, était sans club et est donc arrivé libre au TFC.

International colombien

Le TFC ne communique pas sur la durée du contrat. Ce que l'on sait en revanche de cette nouvelle recrue, c'est qu'il compte trois apparitions avec l'équipe nationale de Colombie. Le latéral gauche a également participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec son pays.

Côté club, Machado a remporté deux coupes de Colombie avec son club formateur, l'Atletico Nacional, ainsi que deux championnats nationaux. L'arrière latéral, qui peut aussi jouer milieu gauche connaît également aussi l'Europe. Acheté par le club de la Gantoise en 2017, revenu ensuite en prêt dans son club de formation, Deiver Machado venait de terminer son contrat avec le club belge.

Deiver Machado va donc maintenant devoir faire sa place dans un effectif toulousain qui n'est pas encore au complet. Le dernier colombien à avoir porté le maillot des violets s'appelait Abel Aguilar. Le "Cafetero" (surnom des joueurs de l'équipe nationale colombienne) avait joué au TFC entre 2013 et 2016.

Le mercato devrait du club devrait encore s'agiter dans les semaines à venir. On attend notamment au moins un renfort par ligne, d'autant que la date clôture du marché se termine le 5 octobre cette année.