Déjà 400 000 visiteurs au Seaquarium du Grau-du-Roi cette année

Une idée de sortie, pourquoi pas, pour ce long week-end ! Le Seaquarium, au Grau-du-Roi. il vient de franchir la barre symbolique des 400 000 visiteurs depuis le début de l'année. "Il consolide ainsi sa place parmi les sites touristiques les plus fréquentés d’Occitanie", commente la direction du Seaquarium. C'est du jamais vu depuis son ouverture en 1989.

Le Seaquarium regroupe plus de 200 espèces de poissons de Méditerranée et tropicaux, 25 espèces de requins, des phoques et des otaries.