Déjà deux millions de visiteurs pour la grotte Chauvet 2 Ardèche

Le cap du deux millionième visiteur a été franchi ce jeudi matin à la grotte Chauvet 2, l'espace de restitution de la célèbre grotte ornée, à Vallon-Pont-d'Arc. Une telle fréquentation en un plus de quatre ans dépasse ce qui avait été prévu.

Vallon-Pont-d'Arc, France

Le cap symbolique a été franchi à 10h45 ce jeudi matin. A la sortie de leur visite, Christophe, Noémie et leur bébé de 15 mois ont eu la surprise d'être accueillis par un attroupement de caméras et d'appareils photos. C'est l'un des billets de cette famille de Marseille qui est le deux millionième ticket d'accès à la réplique. Le jeune couple avait vu un reportage sur la grotte à la télé et il tenait à la visiter.

Une visite de la vraie grotte Chauvet en cadeau

Bien leur en a pris. Ce sont eux qui vont bénéficier du cadeau. Un cadeau inestimable. Ils vont pouvoir visiter la vraie grotte et ses fresques vieilles de 36.000 ans en compagnie de son découvreur Jean-Marie Chauvet à la fin de l'hiver.

La grotte Chauvet 2 a ouvert en avril 2015. Le succès de fréquentation a dépassé toutes les prévisions.