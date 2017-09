Déjà plus de 11.000 visiteurs en dix jours pour Impression Soleil Levant, au Havre

Lancée le dimanche 10 septembre 2017, l'exposition événement du Muma au Havre rencontre un franc succès. Impression Soleil levant a déjà attiré plus de 11.000 visiteurs en dix jours.

Le tableau mythique de Claude Monet attire les foules. Et l'exposition organisée autour de lui, aussi. Les chiffres dépassent les prévisions du Muma et des organisateurs de l'exposition Impression Soleil Levant. Les visiteurs se pressent depuis l'ouverture, le dimanche 10 septembre. Sur les dix premiers jours, quelques 7.000 visiteurs étaient espérés. Ils sont finalement plus de 11.000 à s'être massés au Musée Malraux.

Une visiteuse belge : "C'est vraiment une opportunité. Je n'aurai certainement plus jamais l'occasion de le voir"

Reportage de Bertrand Queneutte :

Ecoutez : reportage de Bertrand Queneutte au Muma Copier

Annette Haudiquet , directrice du Muma : "C'était un pari d'ouvrir de 7h30 à 20h30 (...) au total, 28% de la fréquentation globale est finalement venue en dehors des horaires habituels, jusque là. C'est une belle satisfaction pour nous."

Ils viennent de partout et même très tôt le matin. Les horaires ont en effet été élargis pour l'expo. Le musée ouvre en effet dès 7h30 afin de permettre aux visiteurs de venir voir Impression Soleil Levant au moment où le soleil se lève. Et ça marche. Annette Haudiquet est la directrice du Muma, au Havre :

Ecoutez : la directrice du Muma Copier

Annette Haudiquet : on a environ 800 visiteurs par jour. Pendant les journées du patrimoine, nous en avions 1.200 et 1.700 par jour.

L'expo Impression Soleil Levant se tient jusqu'au 10 octobre au Muma. Ouverture du mardi au dimanche, de 7h30 à 20h30.