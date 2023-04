Demandez le programme de l'Envolée des livres 2023 à Châteauroux

C'est ce week-end 29 et 30 avril que se tient le traditionnel salon du livre de Châteauroux. Plus d'une centaine d'auteurs sont attendus pour participer à des signatures, tables rondes, conférences, spectacles. La poésie et la musique occuperont une place d'honneur.

Anny Duperey, Nelson Monfort, Laurent Astier... Près de 150 auteurs seront présents à cette Envolée des Livres 2023 et notamment au couvent des Cordeliers © Radio France - Carl Dechâtre Laurent Astier, Gaëlle Josse, Michel Maupoix, Pierre Pouchairet, Nour Cadour, Viktor Lazlo, charlElie Couture, Cali, Bruce Toussaint, Kent... la liste des auteurs invités est longue. Très longue. Plus d'une centaine d'écrivains et artistes sont attendus ces 29 et 30 avril à l'Envolée des livres de Châteauroux. ⓘ Publicité Au programme de ce salon du livre cette année, beaucoup de poésie et de musique : des lectures musicales autour d'un piano, du slam (avec un des pionniers du genre Rouda), un show case autour d'Elvis Presley... Tous les goûts seront satisfaits. Le programme complet de l'Envolée des Livres 2023 loading Depuis 17 ans, l'Envolée des livres attire des milliers de visiteurs dans le parc du Couvent des Cordeliers à Châteauroux. Cette année, elle investit de nouveaux lieux : certains auteurs pourront prendre place en l'église Saint Martial, rue Grande en centre-ville. Le programme de l'Envolée des livres de Châteauroux - Mairie de Châteauroux