Demandez le programme de la Nuit du Polar à Châteauroux !

C'est une version étendue de la Nuit du Polar qui s'annonce pour cette édition 2019 : les festivités commencent avec des animations pour les écoles dès le 9 octobre et se poursuivront jusqu'au 19 octobre. Point d'orgue de ce festival : le salon du polar et les deux soirées jeux !

Châteauroux, France

Cette année, la Nuit du Polar sera longue. Et pour l'occuper, la Bouinotte ne manque pas d'idées, sans pour autant changer la recette de ce qui fait le succès de ce festival du polar. Au menu, salon du livre, jeu d'enquête, mais aussi jeux à destination des enfants, ou encore projections de polar au cinéma l'Apollo de Châteauroux.

La part belle aux juniors

Le festival a décidé d'étendre son oeuvre à destination du jeune public en attaquant les festivités par de mini jeux d'enquêtes pour les 7-13 ans dans les médiathèques des quartiers Beaulieu et Saint Jean, avant un grand jeu de piste le samedi 12 octobre à la Médiathèque de Châteauroux. Pour les plus jeunes aussi, le cinéma l'Apollo va proposer des projections du film Une Vie de chat, suivie d'une enquête dans les coulisse du cinéma, à destination notamment des scolaires et des familles.

Deux soirées d'enquête

La très attendue partie de Cluedo géante dans les rues de Châteauroux se déclinera cette année sous forme d'un Escape Game. Et pour répondre à toutes les demandes, les organisateurs vont doubler la mise : il y aura deux soirées jeux, les 11 et 12 octobre. "Nous pouvons accueillir 600 personnes à chaque fois, sous forme d'équipe de 5 personnes. Cette fois, il s'agit plutôt d'un jeu façon escape Game sur le thème de Sauve ta peau!" précise Gilles Boizeau, le directeur de la Bouinotte. Une soixantaine de comédiens bénévoles participeront au jeu qui devrait conduire les enquêteurs dans des lieux insolites et souvent fermé habituellement au public. Les inscriptions débutent ce jeudi 26 septembre. Comptez 35 euros par équipe de 5 joueurs maximum.

Une vingtaine d'auteurs attendus

Au cœur de l'événement, le salon du livre -installé dans le Hall d'Equinoxe- offre cette année encore un large panel d'auteurs spécialistes du polar ou du fait divers. Sous le parrainage de l'ancien braqueur devenu écrivain François Besse, Christian Rauth, Patricia Tourancheau, Eric Yung ou encore Armèle Malavallon dédicaceront leurs livres. En marge du salon du livre policier, vous pourrez assister à des démonstration de techniciens criminels de la gendarmerie nationale.

Programme :

Mercredi 9 octobre : jeux d'enquête pour les 7-13 ans dans les bibliothèques Saint-Jean (15h) et Beaulieu (14h)

Jeudi 10 octobre : Projection à l'Apollo du film New York 1997 de John Carpenter

Vendredi 11 octobre : Mini salon des auteurs black Berry (Cultura - 15h/19h30) - Grand jeu d'enquête grandeur nature dans les rues de Châteauroux (20h30)

Samedi 12 octobre : Salon des littératures policières (Hall d'Equinoxe - 10h/19h) - Mini enquête pour les 7-13 ans (Médiathèque Equinoxe 14h/17h) - Grand jeu d'enquête grandeur nature dans les rues de Châteauroux (20h30)

Mardi 15 octobre : Projection pour les scolaires du film d'animation Une vie de chat, suivie d'une mini enquête dans le cinéma (l'Apollo)

Samedi 19 octobre : Projection tout public du film d'animation Une vie de chat, suivie d'une mini enquête dans le cinéma (l'Apollo - 14h30)