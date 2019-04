Demandez le programme des 13ème journée des métiers d'art en Dordogne

L'art de l'encadrement à Thénac, comprendre le verre à Brantôme ou encore la tapisserie-décoration à Beaumont-du-Périgord, tels sont quelques exemples de lieux où vous rendre pour découvrir des activités assez mal connues alors que la météo s'annonce pluvieuse ce weekend.

Le tour de potier, c'est magique" Claire Lecreux, céramiste à l'atelier Mataguerre de Périgueux.

Claire Lecreux est céramiste, son mari est graveur. Ils occupent tous les deux l'atelier Mataguerre, rue Sellier à Périgueux. Ils adorent communiquer leur passion et profitent des journées des métiers d'art pour rencontrer un nouveau public et une nouvelle clientèle. C'est Claire qui s'y colle. Elle reçoit régulièrement des plus jeunes dans le cadre scolaire et se met au tour de potier. "Le tour de potier, c'est magique ! on part d'une toute petite boule de terre du Périgord et on se retrouve avec un vase juste en utilisant ses mains. Cela a l'air facile mais en réalité, les enfants voient bien que c'est plus compliqué qu'il n'y parait. Il faut beaucoup d'expérience."

Vous trouverez tout le programme de la région Nouvelle-Aquitaine sur www.journeesdesmetiersdart.fr