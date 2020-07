Demandez le programme des rencontres musicales de Jaugette

C'est l'un des premiers festival de l'Indre a avoir confirmé qu'il se maintenait, à peine le déconfinement entamé : "Dès le 13 mai, nous avons décidé de maintenir" explique Irina Kataeva, organisatrice des Rencontres musicales de Jaugette.

Mais pour cela, il a fallu complètement se ré-organiser : "Pour tout ce qui est en extérieur, nous n'avons pas de jauge? Nous avons décidé de mettre une scène dans le verger. Ca a été beaucoup de travail... Mais c'est très très joli. Pour ce qui est en intérieur, nous avons dédoubler les concerts. Il y aura aussi du gel hydroalcoolique et nous rappelons la consignes pour les masques".

Côté programme, Irina mise cette année encore sur une musique éclectique et accessible à tous : "On peut adorer les fleurs et ne pas être botaniste... et bien là, c'est pareil ! c'est accessible à tous, parce que c'est juste beau" s'enthousiasme t-elle.

Vendredi 17 juillet

20h, Verger de Jaugette - Récital de piano Beethoven-Schubert avec Pierre Laurent Aimard, piano

Samedi 18 juillet

17h, Verger de Jaugette - Messiaen, Quator pour la fin du Temps, Jean-Luc Darbellay - Reflets avec Sona Khochafian, Irina Kataeva, Pierre Strauch et Alain Damien

20h30, Verger de Jaugette - Je regarde Bach avec Olga Pastchenko,François Benois-Pibeau, Konstantin Mishin et Ira Gonto

Dimanche 19 juillet

10h30 et 11h30, chapelle de Plaincourault à Mérigny - Madrigaux de la Renaissance, Ensemble Perspectives

14h30 et 16h, Manoir de Jaugette - Création de Carlos Grätzer avec projection des films de Méliès

18h, Verger de Jaugette - Autour de Gershwin, Trio de Jazz de Thierry Micheaux

Billets de 15 à 18 euros. Réservations au 02 54 28 20 28