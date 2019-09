Demandez le programme, la saison est lancée au Tangram à Évreux

Le Tangram a présenté ce mardi sa programmation à la presse avant une présentation vendredi 13 septembre au public au théâtre Legendre à Évreux. L'occasion également pour la nouvelle directrice, Valérie Baran, d'en dire plus sur son projet et ses ambitions pour l'établissement.

Il y a du monde au balcon du théâtre Legendre à Évreux. Valérie Baran et Alban Legrand ont présenté ce mardi la saison 2019-2020 du Tangram

37025 personnes ont assisté l'an dernier à un des spectacles du Tangram, que ce soit à Évreux, au Cadran ou au Kubb, à Louviers ou à une des représentations hors les murs dans une des communes du département de l'Eure. Pour cette nouvelle saison 2019-2020, l'établissement public de coopération culturelle peut compter sur le théâtre Legendre, récemment inauguré, "un petit bijou" pour Valérie Baran, la nouvelle directrice du Tangram. Cette année, presque une centaine d’œuvres sera proposée au public : théâtre, danse, cirque, cinéma, rap, rock, jazz, musiques actuelles ou chansons françaises- pour ravir tous les publics, de 7 à 77 ans, voire plus.

Au théâtre ce soir

"C'est l'un des évènements de la saison" promet Laetitia Delpech, la secrétaire générale du Tangram. En mars, sur la scène du Cadran, La reprise de Milo Rau, "un spectacle coup de poing, de notoriété européenne".

Autre temps fort de la saison, ce sera mi-novembre, Galilée par la compagnie de la jeunesse aimable. Lazare Herson-Macarel revisite La vie de Galilée de Bertolt Brecht et si l'astronome était un lanceur d'alerte au XXIe siècle ? La pièce est coproduite par le Tangram et ce sera la première représentation en France. Les artistes seront d'ailleurs en résidence à Évreux début novembre.

Quel projet pour le Tangram ? La nouvelle directrice, Valérie Baran, répond à Laurent Philippot Copier

Rap, rock, jazz, chansons, musique classique

Alban Legendre, le directeur délégué aux musiques actuelles, a concocté un programme aux petits oignons avec un double objectif "se tourner vers l'international, allier découverte et artistes confirmés dans le mélange des genres". La découverte, ce sera le 2 octobre au KUBB, avec Videoclub, annoncé comme le phénomène de la rentrée. Le tandem de Nantes, Adèle et Matthieu, 34 ans à eux deux, cumule plus de 4 millions de vues sur sa chaîne YouTube.

Très attendu, Lysistrata produira son indie-rock sur la scène du KUBB le 12 décembre, peu de temps après la sortie de leur deuxième album.

Tindersticks sera sur scène le 5 mars 2020 et c'est une des rares dates en France des Britanniques. Un conseil de l'équipe du Tangram, réservez vite vos places !

Les coups de cœur de l'équipe

Valérie Baran porte son choix sur Requiem pour L. de Fabrizzio Cassol et d'Alain Platel, une revisite du Requiem de Mozart aux sonorités africaines. "J'adore son travail" confie la directrice du Tangram, "il va de l'autre côté de la frontière et les frontières, c'est fait pour être transgressé ! " Nous voilà prévenus pour la première programmation de Valérie Baran en 2020.

La pépite d'Alban Legrand, c'est Kery James. Le rappeur français sera en version acoustique le 28 mars (clavier/percussions), "presque du slam" pour le directeur délégué aux musiques actuelles.

L'ouverture de la saison, ce sera à Louviers, le 1er octobre, avec Cartes blanches de la compagnie Käfig. Le chorégraphe Mourad Merzouki revient sur 20 ans de création qui ont porté la compagnie à travers soixante pays.

À Évreux, l'ouverture de la saison, ce sera les 4, 5 et 6 octobre avec Du sycomore à la scène, une carte blanche à Ambra Senatore et Simon Falguières. Les deux artistes, en résidence au théâtre Legendre rénové, proposeront une déambulation autour des souvenirs de spectateurs de l'ancien théâtre Legendre. Une boîte à souvenirs est à votre disposition au théâtre !

La programmation complète du Tangram est disponible ici.