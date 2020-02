Démission à l'Académie des César : "c'était un besoin" pour le directeur du Régency à Saint-Pol

Saint-Pol-sur-Ternoise, France

La cérémonie des César aura bien lieu, le 28 février, mais le petit monde du cinéma est secoué par la polémique. Jeudi 13 février, le conseil d'administration de l'Association pour la promotion du cinéma (APC), qui chapeaute l'Académie des César et organise la cérémonie, a démissionné en bloc, en réaction à une tribune parue lundi dans le journal le Monde. 400 personnalités du monde du cinéma ont dénoncé l'opacité de l'Académie, son manque de diversité, et réclament une réforme en profondeur.

Tribune qu'a signée Laurent Coët, directeur du cinéma le Régency, à Saint-Pol-sur-Ternoise. Depuis 2009 il est membre de l'Académie des César, à ce titre il vote pour les films en compétition. "C'est une forme de soulagement, d'écoute", estime Laurent Coët, "on a une demande de transparence, de diversité, de parité". Celui qui dirige une salle indépendante poursuit : "c'est tout le paradoxe, on a la chance d'avoir en France une diversité de production. On a besoin que la structure qui organise les César représente la diversité du cinéma également".

Un petit séisme

Laurent Coët espère donc que ce coup de théâtre aura des conséquences positives sur les César : "au-delà des polémiques, on va se mettre au goût du jour, même si c'est à marche forcée. Il y avait ce besoin, et l'ambiance est surtout dans la dynamique de modernisation, ce n'est pas contester pour contester. C'est un petit séisme, mais il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent sur la planète".

Laurent Coët n'a pas encore terminé de voter pour les César 2020, il doit valider ses choix sur internet. Mais il le fera d'ici au 28 février. Il a jusqu'au jour de la cérémonie, 16 heures.

ECOUTEZ : Laurent Coët, directeur du cinéma de Saint-Pol-sur-Ternoise, le Regency Copier