VIDEO - Deneuve, Depp, Orelsan : la 45ème édition du festival de Deauville a fait un carton

Deauville, France

Tout avait pourtant démarré sous le crachin le soir de l'ouverture avec un James Bond enrhumé sur le tapis rouge de Deauville, Pierce Brosnan qui s'en excuse en parfait gentleman. "Oh pardon je devrais porter un masque... j'ai attrapé froid en descendant de l'avion hier soir, explique l'acteur de 66 ans, mais je suis ravi d'être ici et tellement honoré de recevoir un hommage". Il a donné le coup d'envoi d'un premier week-end haut en couleur.

L'ex James Bond Pierce Brosnan sur le tapis rouge lors de la soirée d'ouverture du festival. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

"T'as passé beaucoup trop de temps dans la télé de mon salon" : Orelsan tutoie la reine du Nord de Game of Thrones

Week-end marqué par le discours savoureux du rappeur caennais Orelsan, ultra populaire membre du jury, qui a eu l'honneur de rendre hommage à l'actrice américaine Sophie Turner, alias Sansa Stark dans Games of Thrones.

Et pour l'occasion, Orelsan a tombé la casquette et revêtu le smoking sur le tapis rouge !

Les festivaliers ont également pu faire un"marathon" pendant tout le festival. Le Marathon Game of Thrones qui a duré 8 jours comme 8 saisons de la série à succès, à raison d'une saison complète projetée chaque jour au cinéma le Morny, les plus accros ont pu se faire l'intégrale !

Roman Polanski sur la grande scène du Centre International de Deauville

Le premier samedi soir sur la grande scène du CID, le festival a réuni une belle brochette d'anciens présidents de jury pour fêter les 25 ans de la compétition. Pierre Lescure, Emmanuel Béart, Jean Pierre Jeunet... Et Roman Polanski, qui a un peu volé la vedette à tous les autres par l'entremise de Catherine Deneuve, quand elle a annoncé en direct qu'il venait de recevoir le lion d'argent à la Mostra de Venise pour son film "J'accuse".

Le capitaine Jack Sparrow à l'assaut des Planches !

Cerise sur le gâteau dimanche 8 septembre 2019, avec la présence de Johnny Depp à Deauville ! La star annoncée à la dernière minute a déplacé les foules. Donnant quelques sueurs froides à son staff qui avait fait annuler l'inauguration de la cabine pour des raisons de sécurité. En sortant du CID le soir après son hommage, il a redescendu l'intégralité du tapis rouge.

Geena Davis, Sienna Miller, Kristen Stewart : les femmes à l'honneur pour ce 45ème festival de Deauville

Séquence glamour à Deauville quand Geena Davis pose devant sa cabine sur les Planches. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Mardi 10 septembre, l'inoubliable Thelma de "Thelma et Louise" de Ridley Scott, Genna Davis, comédienne engagée est venue présenter un documentaire sur la sous représentation des femmes à Hollywood. Le lendemain Sienna Miller, elle n'a pas hésité à recadrer des photographes un peu trop directifs lors de l'inauguration de sa cabine.

Sienna Miller prend la pose avec le public sur les Planches de Deauville. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Festival très féminin donc marquée enfin par la présence de Kristen Stewart, 28 ans et déjà une très longue carrière à son actif. Révélée par la saga Twilight, elle a déplacé la foule elle aussi. Signant un des autographes les plus longs de l'histoire du festival... 38 secondes montre en main !

Le film BULL d'Annie Silverstein, vainqueur incontesté de la compétition !

Kristen Stewart s'est manifestement plu à Deauville, puisqu'elle a prolongé son séjour et est venue assister à l'annonce du palmarès lors de la cérémonie de clôture où le film "Bull" d'Annie Siverstein a triomphé. Ce film qui se passe dans le milieu du rodéo a tout raflé : grand prix, prix de la révélation et prix de la critique. Le public deauvillais a lui récompensé "The peanut butter falcon". Tyler Nilson et Michael Schwartz, les deux réalisateurs retenus aux Etats Unis, ont quand même réussi à faire danser le public à distance grâce à leur rafraîchissante vidéo de remerciement... avec la musique Whitney Houston !

Le palmarès complet de la 45ème édition du festival de Deauville

Grand Prix : BULL de Annie Silverstein. Prix du jury ex æquo : THE CLIMB de Michael Angelo Covino et THE LGHTHOUSE de Robert Eggers. Prix spécial du 45ème : SWALLOW de Carlo Mirabella-Davis. Prix de la révélation : BULL de Annie Silverstein. Prix de la Critique : BULL de Annie Silverstein. Prix du public : THE PEANUT BUTTER FALCON de Tyler Nilson et Michael Schwartz.

Rendez vous est déjà pris pour la 46ème édition a priori du 11 au 20 septembre 2020.