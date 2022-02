Denis Brogniart en dédicace à Auxerre : "les gens ne viennent pas voir l'écrivain !"

La petite file d'attente s'allonge doucement dans les allées de la grande surface culturelle. Denis Brogniart est bien connu des téléspectateurs de TF1 pour l'émission Koh Lanta qu'il présente depuis 20 ans. Détendu, visiblement content d'être là, il enchaîne les dédicaces, avec un mot pour chacun.

Un récit très éloigné de son image

Cela fait déjà presque un an que Denis Brogniart a publié ce premier livre, intitulé Un soldat presque exemplaire. Il raconte le parcours difficile et violent de Stanislas, un soldat atteint du syndrome de stress post-traumatique. Pour ce récit, Denis Brogniart s'est inspiré du véritable parcours d'un soldat français qu'il a rencontré.

C'est un projet très éloigné de son image, le présentateur télé en est bien conscient. "Je pense que si j'avais fait un livre sur mon histoire ou sur un truc autour de la télé, j'en aurais vendu beaucoup plus parce que c'est plus porteur au départ. Mais moi, je suis très content parce que cette histoire, elle me tenait à cœur. Stanislas, c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie. Et les retours sont bons dans l'ensemble. Les critiques sont plutôt bonnes, même celles de ceux qui ne portent pas forcément dans leur cœur les animateurs de télévision ! C'est une vraie satisfaction."

Autre motif de satisfaction pour l'auteur : son récit sera publié cette année en livre de poche et une adaptation pour l'écran est en cours d'écriture. L'expérience lui a donné un impulsion, d'ailleurs, puisqu'il est en train d'écrire un autre livre "sur un sujet complétement différent" qu'il préfère ne pas dévoiler pour le moment.

Vous pouvez écrire "la sentence est irrévocable" ? (un client)

Dans les allées du Cultura d'Auxerre, un monsieur s'avance, accompagné de son fils, avec une requête un peu éloignée du thème du livre : "vous pouvez écrire : pour Audrey, la sentence est irrévocable ?" demande-t-il en riant. "Ne vous inquiétez pas !", répond l'animateur qui s'exécute. Il a l'habitude des demandes liées à Koh Lanta : "on me demande aussi souvent d'écrire : à la fin il n'en restera qu'un", autre phrase-culte de l'émission de télévision.

Car le public vient d'abord et avant tout pour approcher la star de la télé, pas pour rencontrer l'auteur : "Je suis venue pour rencontrer l'animateur qu'on voit un peu partout, en plus je le suis sur Instagram. Evidemment, tout le monde le connait, enfin ceux qui suivent l'émission ! Nous aussi, on est fan de Koh Lanta, on aime bien le personnage, alors on est venu !", expliquent Véronique, Charlène et Lilou, qui louent la gentillesse et la simplicité du personnage.

Si ça leur donne envie de lire, ça serait formidable (Denis Brogniart)

Cette curiosité pour "le gars de la télé", Denis Brogniard la comprend et ne s'en offusque pas, tout heureux de pouvoir présenter ce premier livre à ses fans : "Personne ne vient en se disant "je viens voir l'auteur", reconnait-il, "mais moi, je considère, dans mon activité à la télé comme dans cette activité-là, qu'il est important d'aller vers les gens, d'aller au devant de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous lisent. Ce que je me dis, c'est qu'à un moment, il y a un échange. Il y a quelques mots qui vont être échangés entre eux et moi. Et si ça leur donne envie de lire ce livre, et si, après avoir lu ce livre, ils se disent tiens, je vais en lire d'autres. Eh bien ce serait formidable. Et j'en serais très honoré."

Un soldat presque exemplaire" de Denis Brogniart est publié aux éditions Flammarion.